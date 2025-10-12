La aplicación Google Maps trabaja para mejorar su interfaz con el usuario y modifica el diseño de dos botones

La aplicación de Google Maps es, probablemente junto al servicio de mensajería WhatsApp, una de las más empleadas e instaladas en los teléfonos móviles de los ciudadanos. Además, casi siempre dispone de mejoras y presenta constantes cambios y actualizaciones cuando se trata de ofrecer información.

Esta plataforma de GPS se ha convertido en una herramienta prácticamente indispensable para los usuarios a la hora de conocer la mejor ruta de cómo llegar a un destino, aunque sirve también para aquellos que buscan lugares de interés, como dónde localizar una gasolinera o un banco, e incluso para quienes necesitan conocer el horario de los establecimientos.

Por si fuera poco, se trata de una aplicación que se puede manejar hasta en el caso de que no se disponga de cobertura. De hecho, existe un truco para descargar mapas y utilizarlos en el instante en que más los necesitemos.

Esto último, desvelado por el creador de contenido Toni Reboredo, resulta de especial relevancia en momentos como el gran apagón eléctrico ocurrido el pasado 28 de abril. Ahora, Google Maps cuenta con nuevos botones para facilitarnos la vida.

Así son los nuevos botones de Google Maps

Google Maps ha decidido modificar su aspecto en busca de una interfaz más limpia. De este modo, cuando abrimos la aplicación, observamos que la imagen de varios botones se ha renovado en una novedad que, aunque sutil, tiene un importante impacto para la vista de los usuarios. El primero es el de localizar nuestra localización, que aparece en estos momentos con un cuadrado redondeado.

Sin embargo, la principal novedad no se encuentra en el símbolo en sí. El cambio más significativo es que, en vez de la flecha azul, ahora aparece un icono de brújula que marca nuestra ubicación.

Además, cuando no se está mostrando la posición en tiempo real, es decir, que el mapa esté en movimiento, el icono se transforma de una flecha a un punto azul para señalar la localización en el mapa.

Por otra parte, nos encontramos que el icono de capas situado en la parte superior derecha de la pantalla, aunque continúa siendo un círculo añade un símbolo de 'más' al anterior diseño. Este botón es el que nos permite pasar de vista satelital a transporte público.

Otro cambio que lleva algo más de tiempo pero que se puede considerar como novedad es el que ofrece, en la pantalla principal, un acceso más rápido a la función de la inteligencia artificial (IA). Ésta, entre otras muchas cosas, otorga mayor información sobre lo que tenemos a nuestro alrededor.

El diario '9to5Google', según recoge 20minutos, señala que las novedades de los botones se han implementado en Google Maps para Android en la versión 25.39 pero todavía no están disponibles para el sistema operativo iOS, de Apple, originalmente desarrollado para el iPhone y también empleado para dispositivos como el iPod touch y el iPad.