Antoni Mateu 21 OCT 2025 - 16:14h.

La degeneración macular asociada a la edad puede controlarse por primera vez en la historia gracias a un dispositivo biónico que funciona junto a unas gafas especiales

¿Qué es la degeneración macular, la enfermedad de Judi Dench que podría retirarla del cine?

La pérdida de visión con la edad forma parte de los procesos biológicos del ser humano. Y en este sentido, la degeneración macular --asociada con el envejecimiento--, que destruye la visión central y aguda de forma progresiva, tiene una cura que viene de la mano de la tecnología.

Un estudio publicado en New England Journal of Medicine arroja resultados esperanzadores para tratar esta dolencia. De hecho, ha sido la Universidad de Stanford --en EEUU-- la institución que ha albergado un equipo de investigación que ha desarrollado un implante que se coloca debajo de la retina. Este, junto con unas gafas especiales que usan las personas en dicho tratamiento, pueden volver a recuperar su visión en un estadio cegera casi total.

Un ensayo con el 80% de tasa de éxito

Lo que empezó siendo una prueba experimental ha derivado en una tasa de éxito abrumadora para los investigadores: hasta un 80% de las personas que han participado ha podido conseguir ver de nuevo de una forma clara, nítida y con precisión. Así pues, después de un año con el implante instalado --no se trata, pues, de algo inmediato--, las personas que han participado han sido capaces de volver a leer cosas precisas y pequeñas, como son letras, números y palabras completas.

Pero, ¿cómo funciona este tipo de implante? ¿Qué hace que un chip en la retina y unas gafas permita, no sólo detener, sino revertir algo que es progresivo y que avanza a medida que pasan los años?

Así funciona la nueva tecnología que permite recuperar la vista en la tercera edad

El primer estadio de funcionamiento de este nuevo implante radica en las formas. En personas con un estadio de ceguera casi total, el primer elemento al cual hace incidencia es en la "visión de forma". De hecho, de acuerdo con el modo de operar, este chip restaura en primer lugar la capacidad de percibir formas.

Daniel Palanker, quién es el uno de los autores principales del estudio, así como también doctor y profesor de oftalmología en la Universidad de Stanford explica que la clave de este nuevo dispositivo está "en el hecho de percibir las formas y no el grado de sensibilidad a la luz que los ojos percibían".

En vez de abrir más el foco por el cual entra la luz, se han centrado en la percepción de las formas para obtener más precisión y tasa de acierto. Así pues, lo que se instala debajo de la retina es un sustituto tecnológico de los fotorreceptores naturales de los ojos: se interpretan las señales eléctricas que posteriormente se interpretan.

¿Dónde se "leen" estas señales eléctricas? En unas gafas que tienen dos partes: una cámara captura las imágenes y las proyecta en tiempo real a través de infrarrojos, de nuevo en el chip implantado.

"Somos los primeros en proporcionar visión de forma", y usando este tipo de métodos y tecnología afirma Palanker.