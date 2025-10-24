El SpainSat NG II incorpora algunos de los sistemas e instrumentos de comunicación tecnología de punta en materia de seguridad

España lanza el satélite SpainSat NG II, que nos protegerá de ciberataques y amenazas nucleares: “Nadie tiene un satélite como este”

El satélite, marca España, SpainSat NG II y uno de los más avanzados del mundo ya está en el espacio tras un exitoso despegue desde la sede de la NASA en Cabo Cañaveral. Cuando esté operativo, en unos cinco meses, garantizará las comunicaciones seguras al Gobierno, las Fuerzas Armadas, a países aliados y a organismos internacionales, como la OTAN o la Unión Europea durante los próximos 15 años. Se trata del proyecto espacial más ambicioso de nuestro país en toda la historia. La información del periodista Gabriel Cruz.

El SpainSat NG II, que incorpora algunos de los sistemas e instrumentos de comunicación tecnología de punta en materia de seguridad despegó a las 21:30 hora local (1:30 GMT del viernes 24), con un retraso de 24 horas a causa de un fallo en el lanzador; finalmente el satélite emprendió su viaje en un cohete Falcon 9 de la compañía Space X, y unos 34 minutos después del despegue el lanzador liberó el SpainSat NG II, superando una de las fases más críticas del proceso.

A partir de ese momento el satélite 'made in Spain' realizará un recorrido que durará unos cinco meses, hasta que se sitúe en una órbita geostacionaria, a unos 36.000 kilómetros de la Tierra, desde dónde comenzar a dar cobertura segura en dos terceras partes de la Tierra, ya que cubrirá desde Estados Unidos y Sudamérica hasta Oriente Medio, incluyendo África y Europa y llegando hasta Singapur en el continente asiático.

Las capacidades del SpainSat NG II: con los sistemas de comunicación más avanzados

En unos meses el SpainSat NG II será controlado desde Hoyo de Manzanares, en Madrid, desde donde ya manejan el otro satélite gemelo Spainsat 1 lanzado el pasado 30 de enero. La constelación SpainSat NG, conforma uno de los programas espaciales más ambiciosos de España, por la complejidad tecnológica, por la elevada implicación del sector aeroespacial español en el proyecto y por incorporar algunos de los sistemas de comunicaciones más avanzados del mundo.

El SpainSat NG II con siete metros de altura y seis toneladas de peso, ofrecerá junto a su gemelo una capacidad dual (civil y militar), segura y resiliente para las Fuerzas Armadas españolas, países aliados y organismos internacionales, y entre ellos a la OTAN o al programa de Comunicaciones Gubernamentales por Satélite de la UE (GOVSATCOM).

Lorenzo Ruiz López, capitán de fragata apunta a la "seguridad" de este satélite que para usarlo tendrán que pagar. De hecho EE.UU es el segundo cliente tras el ministerio de Defensa Español de Hisdesat, la empresa semipública operadora del par de satélites.

Miguel Ángel García Primo, Director General de la empresa Hisdesat, encargada de la gestión y fabricación de satélites gubernamentales ha explicado la importancia de este.

Los dos SpainSat son los más avanzado de Europa en comunicaciones seguras, que no pueden ser perturbadas como ha hecho Rusia con Alemania, solo EE:UU tiene una antena de su nivel. Entramos en el exclusivo grupo de los cinco países occidentales autorizados para dar comunicaciones seguras en la OTAN.

El lanzamiento ha sido presenciado en directo, esta madrugada, por numerosos representantes de los ministerios de Defensa, de Industria y de Ciencia, de la Agencia Espacial Española, de las Fuerzas Armadas, de la compañía Hisdesat -propietaria y operadora del satélite- y de numerosas empresas del sector aeroespacial español, que ya tienen en mente la posibilidad de construir el SpainSat NG III para ofrecer comunicaciones seguras en prácticamente todo el planeta.