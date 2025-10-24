Ana Verdejo 24 OCT 2025 - 07:59h.

Este satélite coloca a nuestro país a la vanguardia de las comunicaciones satelitales, al nivel de Reino Unido, EEUU, Francia e Italia

Informativos Telecinco, presente en el lanzamiento desde Cabo Cañaveral, en Estados Unidos

Compartir







Hito espacial para España. Esta madrugada se ha lanzado desde Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, el satélite SpainSat NGII. Es el proyecto más ambicioso de la toda historia de la industria espacial española. Un satélite que nos coloca a la vanguardia de las comunicaciones satelitales y que protegerá a Occidente de ciberataques e incluso de amenazas nucleares.

Avanzando a 7.000 kilómetros por hora, el SpainSat NG II ya se encuentra en el espacio. Desde Florida, el satélite español se situará a unos 36.000 kilómetros de la Tierra. “Va a dar servicio a las Fuerzas Armadas, pero también a los aliados, a la Unión Europea y a la OTAN”, explica Santiago Bolívar, presidente de Hisdesat.

PUEDE INTERESARTE SpaceX lleva a cabo con éxito el undécimo vuelo de prueba del Starship

Junto con su satélite gemelo, los dos SpainSat de Nueva Generación abarcarán dos terceras partes de la Tierra. “Ningún país tiene un satélite como este”, señala Bolívar. De fabricación española, salvo en Estados Unidos, no existe otra antena con tales protecciones.

“Está protegido en caso de que hubiese una explosión nuclear en la alta atmósfera”, nos explica Amparo Valcárcel, secretaria de Estado de Defensa.

Con sus más de 6 toneladas y 7 metros de altura, este satélite cuenta con una tecnología muy avanzada.

España, a la vanguardia de la tecnología satelital

Ahora, España venderá la tecnología desarrollada para este satélite a Alemania. “Hay mucha intención de conseguir esta tecnología, que ha sido desarrollada por la industria española”, nos explica María Simón, jefa de gabinete del CEO de Airbus.

El espacio se ha convertido en el nuevo campo de batalla. Rusia amenaza a occidente con destruir sus satélites hasta con armas nucleares y cuando puede, intenta interferir sus señales.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Estos satélites son ahora el proyecto más ambicioso de la historia espacial en España y nos coloca en un nivel al alcance de pocos países. “Entramos en un grupo donde solo había cuatro países antes, Reino Unido, EEUU, Francia e Italia, y ahora España es uno de esos”, afirma Bolívar.

Con este lanzamiento, nuestro país se coloca a la vanguardia de las comunicaciones a nivel mundial, reforzando su posición en materia de seguridad y defensa.