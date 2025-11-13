Antoni Mateu 13 NOV 2025 - 15:11h.

España ya tiene luz verde en la nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela: esto es lo que va a pasar

Adiós al spam telefónico: ya existe una opción en los móviles para dejar de recibir llamadas de números desconocidos

Compartir







Las centralitas telefónicas tendrán que respondernos antes de tres minutos. Nos despediremos de los contestadores automáticos para responder incidencias. Se pone el cerco a las reseñas falsas en internet y los creadores de contenido no podrán anunciar casas de apuestas. Estas son algunas de las medidas que entrarán en vigor con la nueva Ley de Atención a la Clientela.

Tras una votación con 179 apoyos, 138 abstenciones y 33 votos en contra, la nueva ley pasará por el Senado. Después se espera su aplicación definitiva. Sin embargo, ya se conocen los detalles de lo que va a suceder.

PUEDE INTERESARTE Así puedes bloquear las llamadas spam en tu móvil sea Android o iOS

Respuestas en menos de tres minutos

Adiós al tener que llamar a un sitio y esperar más de tres minutos para ser atendidos. Las empresas tendrán la obligación de hacer más eficiente este proceso, al menos, en el 95% de sus llamadas.

También nos vamos a despedir de que nos corten una llamada mientras estamos en espera, si esta es demasiado larga. Y la eficiencia también pasa por la resolución de las incidencias, ya que por ley, el plazo se acortará a los 15 días. La guinda del pastel la coloca el nuevo derecho del consumidor: si quiere hablar con una persona, la empresa a la que se llame, tendrá que garantizarlo.

PUEDE INTERESARTE Estos son los 43 números de teléfono denunciados por spam telefónico ante la Agencia de Protección de Datos

Adiós a las reseñas falsas

Ahora los propietarios de comercios que estén en internet podrán solicitar eliminar reseñas fraudulentas que se han publicado en sus sites.

Además, se quiere acabar con el tráfico de compra de reseñas falsas en internet. Este tipo de empresas funcionan de forma oculta, y ofrecen paquetes de reseñas por un precio cerrado, de las valoraciones que elijamos y que estas sean públicas en plataformas visibles.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ya no podrán renovar suscripciones sin previo aviso

Cuando se trata de contratar un servicio de suscripción, las renovaciones automáticas son una de las opciones que nos encontramos por defecto. Ahora la nueva Ley aprobada en el Congreso obliga a las empresas a avisar en un periodo de 15 días antes de que se acabe el plazo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Servicios como Amazon --y sus variantes--, Apple Music, HBO Max, Spotify, etc. tendrán que mandar por mail este tipo de informaciones para que sean los usuarios los que decidan seguir --o no-- con el servicio.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La publicidad de los juegos de azar se restringe

Después de las medidas aprobadas en la regulación de anuncios en TV, ahora las casa de apuestas y casinos tienen otra Espada de Damocles.

Una enmienda de la nueva Ley aprobada prohíbe a personalidades famosas y a creadores de contenido publicitar este tipo de actividades --así como ofrecer “regalos” a la audiencia, como lo son los bonos de bienvenida--.

Los gastos de gestión

Compramos una entrada o un ticket de transporte. “Gastos de gestión” es uno de los apartados más polémicos de la factura. Sin embargo, con la nueva Ley SAC, estos tendrán que estar incluidos en el precio final de los servicios que se publicitan.

Al contrario que ahora, este tipo de gastos adicionales se muestra en el momento de la compra, y no antes. Además, se prohíbe el cobro por correcciones ortográficas o tipográficas en el nombre de la persona que ha comprado por internet. También se capa el cobrar por imprimir las entradas o billetes, o por almacenar estas en el teléfono móvil en formato digital.

Las llamadas ‘spam’, más controladas

Con la aprobación de la Ley en el Congreso, las empresas que llamen por teléfono con fines comerciales, deberán estar indicadas con un prefijo. Además, las compañías operadoras tendrán que bloquear las entidades que no utilicen este indicador.