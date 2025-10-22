ChatGPT lanza su propio 'Google': "Es como esperamos que la gente use internet en el futuro"

Antoni Mateu 22 OCT 2025 - 12:19h.

Después de que la IA sacudiera la red, ahora los navegadores de internet quieren ser el nuevo motor de cambio de uso y de hábitos

Hasta ahora, los navegadores de internet, tenían como función navegar por la web. Y en cuanto al uso de los buscadores, Google y Bing eran los protagonistas. Hasta que OpenAI ha decidido lanzar --de forma gratuita-- ChatGPT Atlas, el primer navegador de internet con ChatGPT incorporado y activado para la navegación y las búsquedas.

El cambio de hábitos en las búsquedas provocado por los algoritmos ahora se materializa con un navegador, en el cual le vamos a poder preguntar directamente a la IA lo que queremos. El CEO de la compañía, Sam Altman, ha explicado este este navegador representa "la forma en que esperamos que la gente utilice internet en el futuro". También ha añadido que "la experiencia del chat en un navegador web puede ser un gran análogo".

Cómo descargar ChatGPT Atlas

Por el momento, ChatGPT Atlas se puede descargar desde la página web oficial. Sin embargo, la compañía ha dado un giro a lo que estamos acostumbrados, ya que la primera plataforma para la cual se lanza es macOS. Por el momento, sólo los ordenadores de Apple pueden tener la aplicación.

¿Significa eso que va a ser exclusivo de los ordenadores Mac? No, porque la intención es que acabe por llegar a los sistemas operativos Windows, Android e iOS. En cuanto a la disponibilidad de descarga a nivel geográfico, ChatGPT Atlas se ha lanzado en todo el mundo, incluyendo a Europa. En España también se puede descargar y configurar.

Qué novedades trae el navegador de OpenAI

Uno de los puntos diferenciales de la IA es la memoria que tiene de nuestras consultas e interacciones. Ese contexto que ChatGPT tiene de nosotros en la app, ahora se traslada al navegador de internet: Atlas personalizará los resultados de las búsquedas en base a lo que recuerda de nosotros. Sin embargo, al igual que ocurre con los datos de navegación tradicionales que generan los navegadores --cookies, historial, etc.-- también se podrán gestionar y eliminar.

De hecho, el buscador por definición será ChatGPT. Adiós a las listas de resultados que teníamos en Google o en Bing, para adoptar una nueva interfaz de información referenciada. Y, aunque se lleve a cabo este cambio de dinámica, seguiremos pudiendo acceder a las páginas web directamente introduciendo la URL.

Una de las funciones más importantes, de pago por ahora

Más allá del cambio de concepto en la navegación, ChatGPT Atlas incluye el modo Agente de ChatGPT. Si estamos en una página web y queremos resumir su contenido, queremos iniciar sesión de maneras más seguras a través de la IA, si se ha de ejecutar algún comando o código, etc. O, si bien, queremos que nos organice el calendario, agendar reuniones o interactuar con la IA como si estuviéramos en la aplicación.

Estas funcionalidades del modo Agent --si queremos usarlas dentro del navegador Atlas-- van a ser de pago, por el momento, y sólo se podrán beneficiar aquellos usuarios de los planes Pro, Plus y Team.

En cuanto a las funciones básicas de navegar por internet, tener a ChatGPT como buscador, así como disponer de la nueva interfaz de información y datos contextualizados, estos estarán disponibles para todo el mundo.