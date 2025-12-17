La rana Galaxia, al borde de la extinción por la presión de los fotógrafos separándolas de su habitad natural

Las últimas siete ranas localizadas en la zona han desaparecido y no se ha vuelto a tener constancia de su presencia

La rana Galaxia, una de las especies de anfibios más singulares del planeta, solo existe en un bosque muy concreto de la India. Su aspecto llamativo la convirtió en un fenómeno casi viral entre fotógrafos de naturaleza y científicos, pero esa misma fama podría haberla llevado al borde de la extinción.

Según los investigadores que seguían su rastro, las últimas siete ranas localizadas en la zona han desaparecido y no se ha vuelto a tener constancia de su presencia. Aunque todavía no se puede confirmar oficialmente su extinción, los expertos advierten de que la situación es crítica y que, si la especie no ha desaparecido ya, podría hacerlo en muy poco tiempo.

Las investigaciones apuntan a un factor inesperado como posible causa principal: la presión humana vinculada a la fotografía. Los científicos han recopilado pruebas de que numerosos fotógrafos capturaban a las ranas y las desplazaban de su hábitat natural para lograr el mejor encuadre, alterando gravemente su entorno y aumentando su nivel de estrés.