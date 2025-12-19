Antoni Mateu 19 DIC 2025 - 09:00h.

Los códigos fuente de los sistemas operativos de la compañía californiana revelan números de serie referentes a teléfonos, tabletas y ordenadores

Apple publica todos los dispositivos obsoletos: de los MacBook Air de 11 pulgadas, los MacBook Pro de 13 y 15 pulgadas

Una de las estrategias que Apple lleva implementando en los últimos años es la de llegar tarde, pero con ánimos de hacerlo por la puerta grande. Para muestra, los dispositivos plegables que otras marcas --como Samsung o Huawei-- ya tienen en el mercado, pero que, sin embargo, en la empresa de la manzana todavía no se han visto.

Del mismo modo que el iPhone plegable, son también conocidos --debido a las filtraciones-- productos como el iPhone 17e, que pretende ser el modelo de entrada renovado; un MacBook de bajo coste, que incorporaría el procesador del iPhone, así como una nueva línea de dispositivos para el hogar que todavía no está en el mercado.

Nuevos modelos de AirPods, del AirTag, ordenadores con nuevas características, iPad de nueva generación... Todos ellos marcados en la hoja de ruta de la compañía, y que presumiblemente verían la luz entre 2026 y 2027.

Estos son los iPhone que se han filtrado recientemente

El mes de septiembre de cada año está marcado en el calendario como el momento en el que se presentan nuevos dispositivos. Sin embargo, los rumores indican que Apple cambiará su estrategia y pasaría a presentar sus teléfonos en dos momentos diferentes del año. No obstante, más allá de los tempos, los dispositivos que se han filtrado corresponderían a los siguientes:

iPhone 17e: sucesor del iPhone 16e, el actual modelo de entrada al ecosistema. Saldría en la primera mitad del año 2026.

sucesor del iPhone 16e, el actual modelo de entrada al ecosistema. Saldría en la primera mitad del año 2026. iPhone plegable : sin nombre oficial todavía, sólo se conoce su código de referencia (V68). Saldría en septiembre de 2026 y contaría con una pantalla de 7,7 pulgadas, muy similar a la de un iPad mini. Aunque medios de habla inglesa --como es el caso del sitio web especializado MacRumors-- apuntan a que “el tamaño de pantalla final podría cambiar en el último momento”.

: sin nombre oficial todavía, sólo se conoce su código de referencia (V68). Saldría en septiembre de 2026 y contaría con una pantalla de 7,7 pulgadas, muy similar a la de un iPad mini. Aunque medios de habla inglesa --como es el caso del sitio web especializado MacRumors-- apuntan a que “el tamaño de pantalla final podría cambiar en el último momento”. iPhone 18 Pro y Pro Max: nuevamente, fijados en septiembre de 2026. Serían los primeros en deshacerse de la ‘Dynamic Island’. Dicho de otro modo, serían los primeros iPhone “todo pantalla”.

Otro de los detalles que saltan a la palestra es la fecha de presentación de los iPhone 18 y 18e, así como del iPhone Air 2. No saldrían en septiembre de 2026, sino que entrarían en la primera mitad de 2027, como parte de la nueva estrategia de los californianos a la hora de presentar sus dispositivos al público.

También se espera que en 2027 se presente el “iPhone del 20 aniversario”.

Apple se introduce de lleno en la domótica

Mientras fabricantes como Google o Amazon tienen sus altavoces Nest y Echo, Apple todavía se aferra al HomePod mini y al Apple TV como productos de internet conectado. Sin embargo, las últimas filtraciones apuntan a nuevos productos, siendo algunos de ellos inéditos hasta la fecha.

Es el caso del Home Hub, un altavoz inteligente con pantalla incorporada, cámara de alta definición y sistema biométrico FaceID para poder usarse con diferentes perfiles en casa.

A este hay que sumarle otro, del cual sólo se conoce el nombre en clave J229. Poco se sabe al respecto de este accesorio, hasta ahora, un misterio. Sin embargo, sí que se conocen otros grandes clásicos del ecosistema, como un nuevo modelo de Apple TV o el HomePod mini 2.

Veremos ordenadores más baratos

Uno de los puntos calientes de los Mac, históricamente, ha sido su barrera de precio. Algo que, con el lanzamiento de los chips Apple Silicon se ha visto rebajado, y el mejor exponente ha sido el Mac mini de último modelo --que se ha convertido en el equipo más barato de los estadounidenses--.

No obstante, en los planes de Apple entra en juego un nuevo Mac portátil que tendría el procesador Apple A18 Pro, que es el mismo que montan los iPhone 16 Pro y Pro Max. Se estima que este nuevo dispositivo sea el modelo de entrada al ecosistema y se pronostica su llegada para principios de 2026.