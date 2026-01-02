Antoni Mateu 02 ENE 2026 - 05:30h.

Se calcula que, aproximadamente, el 54% de la población de entre 15 y 64 años en España ha tenido contacto con el juego en línea

Compartir







Los juegos de azar —y en línea— llevan años siendo objeto de controversias: desde las regulaciones en publicidad, hasta la propia verificación de identidad o las ubicaciones de salas de juegos dentro de las ciudades. No obstante, aunque la premisa de juego y apuesta sea la misma en el mundo material y en el entorno virtual, hay muchos elementos en común que tienen por objetivo lo mismo: mantenernos en constante interacción.

De acuerdo con las últimas cifras publicadas por Proyecto Hombre, se calcula que el 54% de la población española —entre los 15 y los 64 años de edad— ha tenido contacto alguna vez con juegos de azar.

En este sentido, el catedrático de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Manuel Armayones, responde a Informativos Telecinco algunas cuestiones acerca de cómo las webs de juego en línea nos mantienen enganchados.

“El diseño genera sensación constante de logro”

Una de las particularidades —a nivel de diseño arquitectónico— que presentan las salas de juego y los casinos es la ausencia de ventanas. El aislamiento al respecto del mundo exterior es uno de los principales combustibles que permiten tener a los jugadores inmersos. No obstante, ¿cómo se traslada ese concepto de ‘ausencia de ventanas’ al entorno web?

El experto explica que hay una serie de elementos clave: “las mecánicas de recompensas variables, el diseño de sensación constante de logro o los sistemas de notificaciones que generan FOMO —miedo a perderse algo, por sus siglas en inglés—“ son de los principales. Sin embargo, no son los únicos.

Armayones prosigue ilustrando el escenario: “desde la perspectiva del diseño persuasivo, todos estos elementos están específicamente diseñados para mantener el ‘engagement’ del usuario. A la potencia adictiva del juego se le añade la combinación de estos elementos de diseño persuasivo con vulnerabilidades individuales”.

“La tormenta adictiva perfecta”

Mientras que Proyecto Hombre estima los porcentajes de contacto con el juego, el Consejo General de la Psicología de España —Infocop— estima que, aproximadamente, el 1,4% de la población española experimenta problemas con el juego. Acuñan el término “juego problemático”, en el que ilustran que las apuestas deportivas son la práctica más frecuente de juego dentro de los canales online. De acuerdo con el último reporte publicado, este segmento ocuparía hasta el 36%.

Además, añaden que “aunque pierda adeptos, sigue siendo el juego más practicado junto con la lotería tradicional” —siendo esta última el 33% de la cuota de juego—.

Armayones explica que “los elementos que tenemos en las páginas online conforman la tormenta adictiva perfecta” para que las personas que entran pasen el mayor tiempo posible. Aunque también afirma que “es importante entender que el problema no es sólo el juego en sí —aunque el sector offline presenta problemas desde hace años—“, sino que es la combinación de elementos persuasivos, de interconexión con otras personas, junto con “la potencia adictiva” lo que hace que se puedan desarrollar “patrones problemáticos”.