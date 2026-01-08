Esta piruleta sonora fue presentada en el CES de Las Vegas, una de las ferias de tecnología más importantes del mundo

A día de hoy, ya hay más de un millón de personas en lista de espera para hacerse con una de ellas

La inteligencia artificial cada vez sorprende más y es que, en el CES de Las Vegas, una de las ferias de tecnología más importantes del mundo, se ha presentado la 'Lollipop Star', una curiosa piruleta con sabor y música incorporada.

Este invento, que está causando furor, permite saborear el "dulce" mientras se escucha música trasmitida por vibraciones sonoras directamente a través del cráneo.

Lista de espera para obtener una de ellas

Esta piruleta de lo más original, ha sido la sensación de este año y ya hay más de un millón de personas en lista de espera para hacerse con una de ellas.

Su funcionamiento pasa por, no solo colocarse la piruleta en la boca, sino también utilizar unos tapones, a través de los cuales se empiezan a sentir las vibraciones que llegan al oído.