Antoni Mateu 08 ENE 2026 - 07:30h.

Los dominios que se hacen pasar por páginas legítimas experimentan un crecimiento del 21%

Señales de alarma de que estamos abusando del móvil: "Esto puede provocar que nos sintamos desconectados"

Las suplantaciones de identidad no sólo se llevan a cabo con la IA: también las páginas web fraudulentas son uno de los grandes escollos de la seguridad digital. De acuerdo con el último informe Physhing Landscape de 2024 --elaborado por Intersile--, los ataques de este tipo están en aumento en todo el mundo.

Entre mayo de 2024 y abril de 2025, la suplantación de identidad perpetró 1,96 millones de ataques. A la par, el registro de dominios web para crear webs que se asemejan a otras webs ha crecido un 3% en el último año. No obstante, ante este panorama, hay una nueva herramienta que surge para poner freno a estas prácticas: los verificadores de enlaces.

¿Qué son los verificadores de links?

Informativos Telecinco ha entrevistado a Miguel Ortega, quien es responsable de ciberseguridad de cdmon, para vislumbrar los entresijos de este nuevo tipo de verificación. No obstante, el experto puntualiza que uno de los factores más importantes a tener en cuenta en el terreno de las estafas es el método con el que accedemos a este tipo de páginas:

"Nos pueden llegar links a través de mail, SMS, con llamadas de teléfono, e incluso, a través de URLs que han sido recortadas", explica. Ahora bien, cuando se trata de saber si estamos --o no-- en un sitio legítimo, el experto incide en que "hay varias formas de verificar un enlace y lo que hacen estos nuevos sistemas es automatizar todo el proceso en varias capas, ya que una sola no es suficiente".

Así pues, explica que hay varias dimensiones que explorar a la hora de usar un verificador.

"Como si fuera un ser humano"

El directivo de cdmon incide en el primer factor: la ruta del enlace. "Un primer elemento de detección es analizar los caracteres que puedan ser sospechosos, o una longitud demasiado larga". Pero debido a que "es el paso más fácil de engañar", existen las siguientes capas de análisis.

Prosigue con el concepto de la "reputación". "Los sistemas de verificación disponen de una base de datos con enlaces de mala reputación. Estos los cruzan con dominios válidos para comprobar si, efectivamente, hay un intento de suplantación".

El contenido, prosigue, es otra de las piedras angulares: "el sistema accede de forma segura al enlace y analizar en profundidad los datos que tiene dentro, para después verificar si es un entorno web seguro".

Por último destaca el papel de la inteligencia artificial, del cual destaca que "lleva a cabo el mismo tipo de validaciones que podría hacer un ojo experto". Sin embargo, explica que el punto diferencial con el ser humano viene cuando "pasamos todos y cada uno de los datos de la web y, en base al material que tiene en la base de datos para su entrenamiento, detecta si es un enlace válido o no".

Existen entre 500.000 y 2 millones de webs falsas

La empresa cdmon también expone la prevalencia actual de las páginas fraudulentas. De acuerdo con sus datos, "se reportan entre medio millón y dos millones de 'phishing' activos por trimestre".

Además, Ortega también enfatiza que muchas de estas páginas "son efímeras": "entre el 50 y el 70% desaparecen en 24 horas para evitar ser rastreados", concluye.