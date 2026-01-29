Elon Musk trabaja en la producción del robot 'Optimus 3', un autómata "muy capaz"

Durante el 2025, Elon Musk no consiguió los resultados esperados para Tesla

Elon Musk anunció ha anunciado que Tesla dejará de fabricar los autos Model S y Model X en la primera mitad del año para dedicar la planta de producción de Fremont, en California, a la creación de robots Optimus.

"Es el momento de poner punto final a los programas de Model S y Model X de forma honorable, porque estamos moviéndonos hacia un futuro basado en la autonomía", explicó Musk durante una teleconferencia con analistas.

Optimus 3, un robot "muy capaz"

El consejero delegado de Tesla también dijo que en "pocos meses" la empresa desvelará el robot Optimus 3, que calificó como un "robot muy capaz" y que podrá aprender a realizar todo tipo de tareas simplemente viendo un video, aseguró.

Ante esto, también advirtió que su producción será inicialmente lenta, ya que la cadena de suministro debe desarrollarse desde cero. Aun así, Musk estimó que Tesla podrá fabricar hasta un millón de unidades del Optimus al año.

El empresario, conocido por errar en sus ambiciosas predicciones, añadió que cree que Optimus contribuirá de forma significativa al producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos.

Unos malos resultados para Musk

Los beneficios netos de Tesla han caído un 46 % en 2025 y se situaron en 3.794 millones de dólares con la reducción de un 10 % de sus ingresos por la venta de automóviles, según informó el fabricante de vehículos eléctricos.

Tesla señaló que en 2025 sus ingresos por la venta de automóviles ascendieron a 69.526 millones de dólares. Con la venta de sistemas de almacenamiento de energía, servicios y otras fuentes, los ingresos de la compañía se situaron en 94.827 millones de dólares, un 3 % menos que el año anterior.

De igual forma, el beneficio operativo se redujo un 38 %, a 4.355 millones de dólares, el resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado se redujo a 14.596 millones, -9 %, con un margen del 15,4 %, frente al 16,4 % de 2024.

En el último trimestre, el beneficio neto bajó un 61 % interanual, hasta 840 millones de dólares. En el mismo periodo, sus ingresos por la venta de automóviles descendieron un 11 %, hasta 17.693 millones.

En 2025, la producción de Tesla cayó un 7 %, a 1.654.667 vehículos, y las ventas un 9 %, a 1.636.129 unidades, lo que supone la primera caída anual de ventas de su historia.

Del total producido, solo 53.900 unidades correspondieron a los modelos Semi (camión), Model X, Model S y Cybertruck (camioneta). El resto, 1.600.767, fueron Model 3 y Model Y.