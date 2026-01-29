Maitena Berrueco 29 ENE 2026 - 14:47h.

El animal apareció muerto en Zierbena y la necropsia en la Estación Marina de Plentzia ha revelado el 'hito científico'

BilbaoEl cadáver apareció el pasado 21 de diciembre en una playa vizcaína y ha sido la necropsia practicada en la Estación Marina de Plentzia de la Universidad del País Vasco (EHU) la que ha confirmado que aquel animal muerto era en realidad un cachalote enano (Kogia sima), una especie que nunca antes había llegado hasta nuestras costas, o al menos, su presencia aquí no había sido detectada.

Aquel día, a primera hora de la mañana, la red de varamientos de Euskadi (SAREUS) recibió el aviso de la aparición de un cetáceo muerto en la playa de La Arena en Zierbena (Vizcaya). La necropsia, llevada a cabo por el Centro de Investigación en Biología y Biotecnologías Marinas Experimentales del PiE de la EHU, ha sido fundamental para determinar la especie del animal. Las fotografías que se hicieron en la misma playa no dejaban lugar a dudas, “era un ejemplar del género Kogia” y aunque sospechaban que podía tratarse de un cachalote enano, no fue hasta realizarle la necropsia cuando verificaron este “hito científico”. Un análisis de la morfología de la cabeza y de la aleta dorsal, así como el recuento de dientes fueron determinantes para confirmar el inédito hallazgo.

El animal, varado en Zierbena, era cachalote enano, en concreto, un ejemplar macho adulto de 2,25 metros de longitud que “falleció debido a una enfermedad debilitante de origen desconocido", explica Denis Benito, coordinador de la red de varamientos SAREUS e investigador del PiE.

El cachalote enano vive en aguas más al sur, y aunque en 2019 se detectó la presencia de uno de ellos en Galicia, esta es la primera vez que se encuentra este animal en Euskadi. Si bien en 2025, entre octubre y diciembre, se detectó la “inusual” llegada de otros dos cachalotes del género Kogia a nuestras costas, en aquellas ocasiones fueron cachalotes pimeos (Kogia Breviceps). Eso sí, la suerte de los tres fue la misma, porque aquellos quedaron encallados en los arenales de Zarautz y Sopelana, mientras que este último lo ha hecho en el de Zierbena.

Durante 2025, la red de varamientos de Euskadi, SAREUS, gestionada por la Estación Marina de Plentzia (PiE-EHU), realizó un total de 31 intervenciones tras recibir avisos de cetáceos, focas, tortugas marinas y tiburones varados. Los delfines fueron la especie más frecuente, seguidos por las focas. Geográficamente, Zarautz fue la localidad desde la que se recibió el mayor número de avisos durante este ejercicio. La mayor incidencia de varamientos en la costa vasca se registra habitualmente durante los meses de febrero y marzo.

Vivo o muerto: así hay que actuar

Las recomendaciones en caso de toparse con un animal varado vivo, es imprescindible mantener la distancia, evitar el ruido y no tocarlo. No hay que manipularlo; en su lugar, hay que llamar directamente al 112 para que se active el protocolo correspondiente y esperar las instrucciones del personal de SAREUS.

El protocolo de atención a varamientos se activa cuando cualquier persona comunica la presencia de un animal varado a SOS Deiak y desde ahí pasan el aviso al teléfono de emergencias de SAREUS.

En el caso de los animales varados muertos, el objetivo es asegurar la recuperación del cadáver, en los casos en los que sea posible, y así evitar riesgos para la salud pública. Los cadáveres en buen estado se trasladan al PiE-EHU para la realización de necropsias oficiales en coordinación con veterinarios de la empresa TRAGSATEC. Todas las muestras se archivan y catalogan en el Biobanco de Especímenes Ambientales del PiE-EHU con el objetivo de posibilitar futuras investigaciones de la EHU o internacionales. La intervención finaliza con la información del resultado de la actuación a SOS Deiak, una vez garantizada la salud pública, el bienestar animal y la preservación de la información científica del varamiento.