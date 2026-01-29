Tal y como ha revelado el cantante, su situación es "crítica" y posiblemente terminal a causa del consumo de drogas y alcohol

El rapero y la empresaria protagonizaron uno de los fenómenos más polémicos de la crónica social tras la difusión de un vídeo íntimo

El cantante Ray J, conocido tanto por su música como por su turbulenta relación con Kim Kardashian en la década de 2000, ha preocupado a sus fans sobre su estado de salud tras revelar que su corazón está dejando de funcionar, incluso sugiriendo que podría no vivir más allá de 2027.

Tal y como ha revelado Ray J, cuyo nombre real es William Ray Norwood Jr., a través de sus redes sociales, su situación es "crítica" y posiblemente terminal a causa del consumo de drogas y alcohol.

"La cagué. Pensé que podía con todo el alcohol, con todo el Adderall, con todas las drogas… pero no pude. Y eso redujo mi tiempo aquí. Mi corazón sólo late al 25%", se ha lamentado el rapero.

A sus 45 años, ha manifestado que "estuve en el hospital y casi muero. Mientras me mantenga concentrado y en el camino correcto, todo estará bien, así que gracias por todas sus oraciones".

Ray J también ha narrado que, en el punto más difícil de sus excesos, llegó a consumir "cuatro o cinco botellas al día", así como grandes cantidades de estimulantes.

"2027 es definitivamente el fin para mí, los médicos me han dicho eso. No importa si mis días están contados", ha continuado en el 'post' publicado. Asimismo, ha desvelado lo que quiere que hagan con su cuerpo cuando fallezca: "Cuando todo termine, quémame, no me entierres", ha explicado a su amigo, quien aparece en el vídeo. Finalmente ha indicado que su expareja, Princess Love, y sus hijos estarían bien cuidados económicamente.

Los mensajes del artista llegan semanas después de que fuera hospitalizado en Las Vegas tras sufrir una fuerte neumonía y dolor en el pecho. Por el momento no se ha emitido un comunicado oficial que confirme un pronóstico médico más allá de sus propias declaraciones públicas.

Ray J y su relación con Kim Kardashian

Para entender el ruido mediático alrededor de Ray J, hay que remontarse a principios de los años 2000, cuando su relación con Kim Kardashian fue uno de los temas más sonados y polémicos de la industria del entretenimiento.

La pareja mantuvo una relación durante varios años, y en 2003, tal y como trascendió, grabaron un video íntimo, que años más tarde -en concreto en 2007- se hizo público, y se convirtió en uno de los fenómenos más polémicos de la crónica social.

Ese video no solo marcó la carrera de ambos, sino que también originó décadas de disputas legales. La última llegó el año pasado, cuando la empresaria y su madre, Kris Jenner, demandaron a Ray J por difamación, alegando que él hizo afirmaciones falsas en torno a la naturaleza de la filtración del video y otros aspectos comerciales.

"Incapaz de aceptar el fin de su fugaz relación con la Sra. Kardashian hace más de 20 años, Ray J ha buscado repetidamente vincularse con los nombres de los demandantes y explotar su prominencia para beneficio personal", citaba la demanda.

El rapero, por su parte, respondió con una contrademanda, alegando que la demanda era una maniobra de relaciones públicas que contenía "falsedades maliciosas". En su declaración, el cantante sostenía que madre e hija habían participado en una empresa criminal y en actividades de extorsión reiteradas, violando la ley.

“Para mí, Kim y Kris han cometido repetidamente actividades de crimen organizado y de extorsión, violando RICO una y otra vez. No tengo dudas al respecto", señalaba en el texto legal.

Cabe destacar que en noviembre del año pasado, Ray J fue arrestado por apuntar presuntamente con un arma a su exmujer durante una discusión en la calle.