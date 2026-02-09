Antoni Mateu 09 FEB 2026 - 06:00h.

El gigante tecnológico californiano ha 'resucitado' a varios de sus dispositivos más antiguos para cubrirles frente a vulnerabilidades de seguridad

Cuando un dispositivo tecnológico termina su vida útil, la norma general se rige por dejar de darle soporte de cualquier tipo. No obstante, toda regla tiene su excepción y Apple ha sorprendido a los usuarios lanzando actualizaciones para un teléfono obsoleto y que ya lleva de trece años en el mercado.

Sin embargo, el iPhone no ha sido el único beneficiado en este inesperado movimiento. También lo son algunos modelos de iPad que también llevan años con versiones de sistemas operativos muy antiguas.

Este es el teléfono obsoleto que Apple ha actualizado

El iPhone 5S vuelve a ser noticia debido a que este ha sido el modelo que ha sido actualizado recientemente. Este dispositivo salió al mercado en 2013 y se quedó en la versión iOS 12. Muy antigua y sin muchísimas de las funciones que incluye iOS 26.

Además este teléfono tiene el 'hándicap' de su propia forma: pantalla de 4 pulgadas, botón 'home' y, en todo su conjunto, un terminal mucho menos potente que los que tenemos hoy en día. Aún con esas, se ha beneficiado de iOS 12.5.8, que corrige errores de seguridad.

¿Por qué Apple tiene interés en actualizar dispositivos obsoletos?

No se trata de una versión de sistema que añade funciones o que cambie por completo la forma en la que manejamos el dispositivo. El lanzamiento de estas versiones corresponde a los parches de seguridad que tapan vulnerabilidades de ataque por parte de ciberdelincuentes.

Aunque sea un equipo desfasado en todo su conjunto, una de las filosofías de Apple es la seguridad en sus equipos. Y no solamente ha actualizado este iPhone 5S, sino que incluso algunos modelos de iPod han 'vuelto a la vida' este 2026.

El iPod Touch 6 o el iPad Air también se actualizan

Además del iPhone 5S, el iPhone 6 --y 6 Plus--, el iPad Air de primera generación, el iPad mini 2, el iPad mini 3 y el iPod Touch 6 han recibido la versión iOS 12.5.8.

El iPhone 6S --y su variante Plus--. el iPhone SE de primera generación y los iPhone 7 y 7 Plus se actualizan a iOS 15.8.6, también para corregir errores de seguridad.

Nos encontramos también con dispositivos más "recientes" como el iPhone 8, 8 Plus o el iPhone X. En esta ocasión han recibido la versión de iOS 16.7.13.

Apple también actualiza los dispositivos que se quedaron en iOS 18

iOS 26 es la versión actual de los dispositivos móviles de Apple. Sin embargo, antes de que esta irrumpiera en 2025, iOS 18 es quién la precede. Del mismo modo que los equipos más antiguos han corregido vulnerabilidades, aquellos que tienen un sistema más moderno y con funciones más vigentes también han sido beneficiados con estas correcciones de errores.

Son casos como el iPhone XS, el iPhone XR, el iPad Air 2, el iPad mini 4, el iPad mini 5, los primeros modelos de iPad Pro o el iPod Touch de séptima generación. En conjunto, todos los iPhone, iPad y iPod que se quedaron sin iOS 26 van a poder quedar protegidos gracias a estos parches que Apple ha lanzado.

Aunque en ningún momento se detallan en profundidad cuáles son los errores que se corrigen, sí que se pueden obtener estas nuevas versiones a través de Ajustes > General > Actualización de software. Desde este apartado podremos descargar totalmente gratis estos parches y se instalarán de la misma forma que lo hace cualquier versión de iOS o de iPadOS.