03 ENE 2026 - 18:30h.

La inteligencia artificial de los últimos modelos de iPhone trae funciones consigo que están ocultas a simple vista

Con unos sencillos pasos se pueden configurar para facilitar el uso del dispositivo en personas con diversidades funcionales a nivel motor

Apple Intelligence todavía no es capaz de borrar correctamente el contenido de una imagen y que esta quede bien. Pero más allá de la estética y lo visual, lo cierto es que los últimos modelos de iPhone —desde el 15 Pro y Pro Max, en adelante— que radican en un mejor funcionamiento del teléfono. O, dicho de otra manera, de un funcionamiento mucho más adaptado gracias al uso de la voz.

Además, gracias a la potencia de los nuevos procesadores que se incorporan, tener una conexión a internet ya no es necesario para ejecutar funciones que antes sí lo requerían. En el terreno de los asistentes virtuales, Siri había sido la reina del baile en Apple. Sin embargo, ahora los usuarios disponemos de funcionalidades nuevas, completamente gratuitas para su uso y que no requieren de instalar nada adicional.

Estamos hablando de los Atajos de Voz, que se trata de un ajuste que se puede activar desde el menú de opciones de Accesibilidad del teléfono. ¿Qué permite? Podremos decirlo comandos con nuestra voz al móvil para que abra aplicaciones, encienda la linterna, configure temporizadores, e incluso, para que bloquee el dispositivo o saque capturas de pantalla.

A pesar de que Apple Intelligence ha llegado a Europa de manera recortada y con algunas funciones solamente en idioma inglés —como es el caso de Voz Personal, que nos permite clonar nuestra voz—, los Atajos de Voz se pueden ejecutar en Español y, además, sin necesidad de conexión a internet.

Cómo ejecutar Atajos de Voz en iPhone

Para poder tener esta funcionalidad, requerimos de un modelo de iPhone a partir del 15 Pro o 15 Pro Max, que son los que cuentan con Apple Intelligence. Si queremos activarlos tendremos que seguir la ruta Ajustes > Accesibilidad > Voz > Atajos de voz.

Aquí nos encontraremos con una primera opción que deberemos activar pulsando el interruptor. Cuando la tengamos en marcha, entonces nos aparecerá un botón que indica “Añadir acción”. Aquí tendremos un sinfín de opciones como las siguientes: desde abrir la aplicación que queramos, hasta ejecutar opciones básicas como subir o bajar el volumen, apagar o encender la conexión Wi-Fi o abrir la cámara y sacar fotos.

Como se trata de una funcionalidad que tiene como base la app Atajos, también podremos invocar por voz aquellos flujos de trabajo que ya tengamos configurados dentro de la aplicación.

Si activas los Atajos de Voz, ten en cuenta esto

Los iPhone nos informan en todo momento cuando se usa el micrófono —nos lo indica un LED naranja en la parte superior de la pantalla— o la cámara —lo indica un LED verde—. Al ser los Atajos de Voz una herramienta que necesita escuchar lo que decimos, el micrófono va a permanecer encendido.

¿Supone un riesgo para nuestra privacidad? Todo lo que digamos se va a procesar dentro del teléfono, además de que esta funcionalidad es independiente de la conexión a internet. En un principio, no supone un riesgo para nuestros datos.

Ahora bien, uno de los puntos clave a tener en cuenta es la autonomía de la batería: al estar el micrófono constantemente en marcha, esto supone ejecutar procesos en segundo plano que requieren energía de la batería.