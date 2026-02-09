Redacción Cataluña 09 FEB 2026 - 07:30h.

El Arzobispado de Barcelona cede a la Fundación Mémora un espacio para hacer un nuevo centro de reflexión y acompañamiento en el proceso final de la vida

BarcelonaUna parroquia de Barcelona pasará a convertirse en un centro de acompañamiento al final de la vida, después de que el Arzobispado de Barcelona haya llegado a un acuerdo con la Fundación Mémora para hacer posible un proyecto que pretende convertirse en un espacio "referente" en la capital catalana en la promoción del diálogo interreligioso.

"Nace con la vocación de crear un espacio pionero dedicado a la reflexión sobre el acompañamiento integral de las personas en el proceso final de la vida, sus familias y los profesionales que las atienden. Se trata de un concepto innovador que quiere convertirse en un referente de apoyo divulgativo, emocional, educativo y comunitario", han explicado desde el Arzobispado de Barcelona.

La ubicación de este espacio se propone en la actual parroquia del Patriarca Abraham de Barcelona, un espacio singular de atención religiosa durante los Juegos Olímpicos de 1992 y "ejemplo" de un excelente ejercicio de diálogo interreligioso, de convivencia y de buena entendimiento.

Desacralización de la edificación

"Desde hace años se buscaba una actividad que fuera de interés para la ciudad en los espacios de la parroquia del Patriarca Abraham", ha añadido la archidiócesis catalana sobre un espacio que se cederá durante 50 años a la Fundación Mémora durante 50 años a cambio de un canon anual".

Una vez se apruebe el Plan Especial Urbanístico, se procederá a la desacralización de la edificación actual y se rehabilitará el equipamiento, por lo que está previsto que la comunidad parroquial sea acogida en la iglesia vecina de San Francisco de Asís. De este modo, todas las personas que lo deseen podrán participar en la actividad celebrativa y pastoral que también tiene lugar en esta otra parroquia.

La Iglesia de Barcelona crea 'Spe Salvi' para prevenir suicidios

La Iglesia de Barcelona ha impulsado un servicio de prevención, detección y abordaje de las conductas suicidas "pionero en España, que va en "la línea del plan pastoral propuesto por el papa León XIV a toda la Iglesia para atender a las personas que experimentan la tentación de no seguir viviendo".

El servicio recibe el nombre de 'Spe Salvi'. "Este nuevo programa, fruto de un discernimiento ante este grave problema de nuestra sociedad, quiere establecer una red de detección y acompañamiento con toda la comunidad cristiana", han explicado desde la iglesia de la capital catalana, que ofrecerá formación y atención "directa y comprensiva" a todas las personas que lo requieran.

Para ello, los sacerdotes y agentes de pastoral de la archidiócesis contarán con una guía específica, realizada con el apoyo del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña y de entidades especializadas, con el objetivo de prevenir, detectar comportamientos de riesgo y atender peticiones de apoyo.

"Además, se repartirán trípticos en todas las parroquias para que los laicos que colaboren tengan también herramientas para poder ayudar a personas en riesgo", ha añadido la Iglesia de Barcelona sobre un servicio que convertirá a los sacerdotes en "centinelas en la detección y acompañamiento de conductas suicidas".