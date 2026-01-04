Antoni Mateu 04 ENE 2026 - 09:00h.

La compañía californiana tiene en recámara una extensa remesa de productos que no han visto la luz, entre ellos, modelos de teléfonos inéditos

Apple filtra por error todos los dispositivos que lanzará en 2026: del nuevo iPhone a dispositivos para el hogar

Uno de los cambios con los que Apple sorprendió al mundo fue el rediseño integral de sus teléfonos con la llegada del iPhone X. Nos despedíamos del botón Home y de los marcos, para tener una pantalla que ocupaba todo el frontal --y con el 'notch' en la parte superior--.

Con el paso del tiempo, esta 'ceja' de la pantalla ha ido menguando: actualmente tenemos la 'Dynamic Island', implementada desde los iPhone 14 Pro. Sin embargo, otras marcas de la competencia ya implementan diseños en los que no hay obstáculos visuales en el frontal. ¿Cuándo le va a tocar el turno a Apple de lanzar un iPhone "todo pantalla"?

El sistema de cámaras es la piedra angular

Apple lanzaría el iPhone "todo pantalla" el próximo año 2027. De acuerdo con el medio de noticias de habla inglesa MacRumors, se hacen eco de unas informaciones en la red social Weibo:

"Primero de todo Apple va a lanzar el iPhone plegable para tener indicadores de las reacciones del público cuando vean una cámarea debajo de la pantalla por primera vez".

Estas declaraciones provienen del filtrador chino "Digital Chat Station" --quién está ganando popularidad en los últimos meses por la cantidad de informaciones que da a conocer--. Además, esta información se alinea con la filtración de productos nuevos gracias al código fuente de los sistemas operativos de Apple, en donde se revelaba que la compañía de la manzana preparaba un iPhone plegable para 2026.

No obstante, uno de los detalles más importantes acerca de este nuevo teléfono tiene que ver con la cámara frontal. Hasta la fecha se sabe que Apple estaría integrando las lentes debajo del panel, para así quitar obstáculos visuales cuando el dispositivo esté desplegado.

Sería, pues, una evolución de esta tecnología la que permitiría a la compañía "acabar de perfeccionar" la técnica con la que insertarían las cámaras debajo de la pantalla.

¿Y qué ocurre con el sistema FaceID?

Hasta la fecha, el motivo principal por el cual los iPhone tenían 'notch' y Dynamic Island era todo el conjunto de cámaras y sensores frontales. No sólo estamos hablando de la cámara al uso: también del sistema de reconocimiento facial con el que desbloqueamos el móvil --Face ID--.

Este último no sólo es una cámara: es también un sistema de láser que se proyecta en nuestra cara para detectar nuestra imagen en tres dimensiones. Hasta ahora, esta tecnología se había colocado de tal forma que no hubiera ningún obstáculo entre el láser y nosotros. Sin embargo, si se pretende hacer un iPhone "todo pantalla", ¿cómo será posible modificar estos sensores?

Las filtraciones publicadas por el medio angloparlante MacRumors explican que los californianos "preparan un nuevo material" para la pantalla, llamado "cristal micro-transparente unido". Se espera que este vea la luz por primera vez en los iPhone 18 Pro, ya que el primer paso de la compañía para integrar Face ID debajo del panel.

La novedad de este material consistiría en la unión de los cristales a escala microscópica. Exisitiría una especie de rendija por la cual los rayos de Face ID, situados debajo de la pantalla, podrían atravesar sin obstáculos. En otras palabras: en lugar de tener una pantalla que emite luz en su totalidad, se designaría una zona pequeña y específica en la que se dejaría espacio para que el láser atraviese.