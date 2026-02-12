El futbolista perdió la vida este pasado miércoles, 11 de febrero, a los 28 años, a causa de un cáncer de páncreas con metástasis

La familia de Xisco Quesada, el influencer fallecido por cáncer de páncreas: así son su mujer, Noelia, y sus hijos pequeños

La muerte de Xisco Quesada, el joven influencer y padre de dos hijos que padecía un cáncer de páncreas con metástasis, este pasado miércoles, 11 de febrero, a los 28 años ha sacudido a su entorno más cercano y a toda aquella persona que lo siguió durante los ocho meses que duró su enfermedad.

Las redes sociales se han inundado de mensajes de cariño de sus amigos, conocidos y seguidores, y es que, a través de su cuenta de Instagram, el futbolista iba compartiendo cada etapa de su estado de salud desde que los médicos le revelaron su diagnóstico en junio de 2025.

Una de las publicaciones que más ha calado ha sido la de su hermano menor, Xavi Quesada, quien ha compartido la emotiva promesa que le ha dedicado para mantener el legado de Xisco.

La carta de su hermano menor

"Hermano... No sé cómo se despide a alguien que ha sido parte de tu vida desde que tienes memoria", comienza la misiva".

Junto a un carrusel de imágenes de ambos, Xavi continúa: "No sé cómo se acepta que el niño con el que compartías juegos, peleas, sueños y secretos… ahora vive en otro lugar".

No solo retrata a Xisco como su hermano, también como un "compañero inseparable", su "mejor amigo", su "espejo" y "apoyo silencioso". Describe al influencer como "el que me entendía sin hablar y el que me enseñó, sin querer, lo que significa ser valiente".

Una de las líneas más emotivas de la carta es la gran promesa que le hace a su hermano mayor: "Te prometo honrar tu legado. Te prometo cuidar de los nuestros. Te prometo vivir con la intensidad que tú me enseñaste", confiesa.

Tras su fallecimiento, Xavi se queda "con tu risa, con tu fuerza, con tu manera de mirar la vida incluso cuando la vida apretaba, con todo lo que construimos juntos y con la certeza de que lo nuestro no termina aquí. Gracias por tanto, hermano. Nos volveremos a ver".

Este mensaje ha conmovido a miles de personas en las redes sociales, que no han tardado en reaccionar al 'post' y enviar mensajes de ánimo, apoyo y solidaridad ante la pérdida de uno de los casos más visibles de lucha contra el cáncer en España en los últimos meses.

Junto a Xavi, también lloran el fallecimiento de Xisco su mujer, Noelia Garcés, a quien el deportista le pidió la mano dos días después de conocer su complicado diagnóstico, sus dos hijos, los pequeños Xavi y Mateo, y sus padres.