La red social X sufre otra caída y deja de funcionar en varios países, entre ellos España

La red social X, antes Twitter, ha dejado de funcionar con normalidad en diversos países, incluidos Estados Unidos, España y Colombia, sobre las 14:15 horas (13.15 GMT) por causas todavía desconocidas.

Los usuarios de la red social han comunicado a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes remitidos al sitio. Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X asegura que "los posts no se están cargando en este momento" y pide intentarlo de nuevo, aunque no funciona.

No hay respuesta por parte de la red social

A las 14:52 horas, Downdetector destaca casi 4.000 informes de usuarios españoles que han reportado problemas en el servicio, mientras que en el caso de clientes estadounidenses, esa cifra asciende a más de 40.000.

Por el momento, la red social X no ha realizado comentarios respecto a eventuales problemas técnicos en su herramienta y se desconoce cuando se recuperará la normalidad del servicio.