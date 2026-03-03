Escuchar la música adecuada puede aumentar en un 15% el rendimiento en el deporte

La canción que se escuche puede actuar de forma negativa o positiva en el rendimiento

Compartir







La música puede ser un factor fundamental para la motivación en el deporte. Así lo indica un estudio en la universidad de Brunel, en Londres, que ha comprobado que escuchar cierto tipo de música durante el ejercicio, aumenta en un 15% el rendimiento a la hora de hacer deporte.

Entre los géneros que más ayudan en esta motivación están el rock, el pop y la música electrónica, capaces de aumentar el ritmo y rendimiento del ejercicio en contraposición con los géneros como el reggeaton, la música clásica y la ópera.

Diferente música según el momento del día

Escuchar la música adecuada es un punto clave a la hora de realizar ejercicio, ya que los decibelios y ritmo de la canción que se escuche, puede actuar de forma negativa o positiva en el rendimiento. Es por esto que en muchos gimnasios, el hilo musical se adapta a la hora y los ejercicios que se realicen, reproduciendo una música distinta según el momento del día.

"La música es más potente por las mañanas, más suave y baja para después de comer y más popular y cantable durante la noche", informa Marcos, entrenador en un gimnasio.

Un trabajador del mismo gimnasio explica también que "se trabaja con los BPM o ritmo musical" para que, de esta manera, la persona se adapte correctamente a un ritmo adecuado y no realice "movimientos muy rápidos o excesivamente lentos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Rock en el top uno

La música rock encabeza la lista de géneros que más motivan para hacer deporte. Esto se debe a que el alto tempo de la misma y estímulos potentes que genera, ayudan a una mayor liberación de dopamina, lo que aumenta la energía y deja a un lado la sensación de fatiga

Aunque no es la música elegida por todo el mundo, lo cierto es que su estructura ayuda a sincronizar movimientos, elevando la intensidad del ejercicio y convirtiéndolo en un acto más eficiente y ameno.

En el caso del clásico de AC/DC, Thunderstruck, esta pieza está considerada como una de las canciones más motivadoras de la historia.