Antoni Mateu 18 MAR 2026 - 06:00h.

El Instituto Bernabeu ha desarrollado una placa espermática que reduce el daño del ADN de los gametos en un 75%

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Conseguir gestar más embriones, obtenerlos de mejor calidad y con menor riesgo de alteraciones cromosomáticas son algunos de los objetivos que se han cumplido gracias al desarrollo de un nuevo método para la selección de espera en la reproducción asistida.

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El equipo de médicos y científicos del Instituto Bernabeu (Madrid) liderados por la doctora Andrea Bernabeu ha desarrollado una placa espermática para seleccionar los gametos de una forma mucho más natural, a la par que se reducen los daños en el ADN -este va a estar menos fragmentado debido a las condiciones de selección y gracias a una menor manipulación por parte de instrumentos-.

Cómo funciona la nueva placa de selección de esperma

A diferencia de las placas convencionales -planas y de una única superficie-, el nuevo sistema (llamado Oosafe ICSI Dish) cuenta con un carril y tres agujeros interconectados. En el extremo derecho se inserta la muestra de semen original.

En el agujero del centro es donde se introducen células del cúmulus, las cuales están presentes en el óvulo, nutriéndolo y rodeándolo. Aquí es donde entra en juego la selección “más natural” que mencionan en el estudio: los espermatozoides que se recolectan para su posterior fecundación son los que han logrado atravesar esta barrera natural en el recorrido de la placa.

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Así pues, la selección de gametos que después se utilizan para la gestación es más eficiente. Pero también es más rápida: encima del carril se encuentra un compartimento en el que se almacenan estos espermas seleccionados. De esta manera, se minimiza la manipulación de las muestras antes de que estas sean introducidas.

¿Y qué hay de la seguridad del material? En el informe de la investigación original se explica que la construcción es a base de plástico de alta calidad testeado para embriones -y que cuenta con el marcado CE de la Unión Europea para su uso en laboratorios, así como numerosas pruebas de toxicidad que certifican su aplicación segura-.

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“Embriones más viables y mayores opciones de embarazo"

La doctora Andrea Bernabeu explica que “con esta tecnología logramos una selección mucho más precisa y natural, lo que se traduce en embriones más viables y mayores opciones de embarazo, incluso en personas de edad avanzada”.

De hecho, la edad a la hora de gestar es otro de los puntos importantes a los que los investigadores ponen el foco: “al aplicar esta tecnología en óvulos de mujeres mayores de 40 años, conseguimos más embriones, de mejor calidad y con menor riesgo de alteraciones cromosomáticas”.

Adicionalmente, desde el Instituto Bernabeu enfatizan las cifras de esta mejora de método: un aumento del 10% de calidad de los embriones y un descenso del 75% en el daño genético de los espermatozoides.

El invento llega después de seis años de desarrollo

El equipo de investigación explica que el diseño y desarrollo de este sistema ha tomado un total de seis años. Dentro de este tiempo también se han llevado a cabo las diferentes fases de pruebas que han permitido su viabilidad.