La IA consigue que un hombre con infertilidad se convierta en padre: ''Es más rápida y exacta que los sistemas que utilizamos''
Conectamos en directo con Estefanía Rodríguez, doctora en ginecología y especialista en reproducción asistida
Llevaban veinte años buscando un hijo y gracias a un nuevo método de IA van a poder formar una familia
La Inteligencia Artificial ha conseguido el primer embarazo en un caso de infertilidad masculina, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo se ha llevado a cabo? Para conocer más a fondo el novedoso y eficaz método, 'Vamos a ver' ha conectado en directo con Estefanía Rodríguez, doctora en Ginecología y Obstetricia y especialista en reproducción asistida.
Estefanía comienza explicando en qué medida ha ayudado al embarazo la Inteligencia Artificial: ''La inteligencia artificial es el presente ya de de nuestras clínicas. En este caso concretamente se ha utilizado un sistema para poder seleccionar en una muestra de un varón que tenía muy poquitos espermatozoides había clasificado como azoespérmico, que significa que no hay espermatozoides en el eyaculado, en este caso sí que había''.
''Pero por el sistema que se ha utilizado, que es un filtrado con unos pequeños tubulitos por los que pasa la muestra de semen y la inteligencia artificial detecta dónde están esos espermatozoides, en toda la muestra lo hace, vamos a decir, una forma más rápida y más exacta que los sistemas que utilizamos habitualmente, han encontrado dos espermatozoides útiles y uno de ellos se ha conseguido fecundar un óvulo con un embrión que ha embarazado finalmente'', explica detalladamente la doctora.
Y continúa dando más detalles: ''En el laboratorio, nuestros embriólogos trabajan con las muestras de semen. Ellos, bueno, buscan, digamos por técnicas, esos espermatozoides que hay en las muestras, pero es verdad que a veces es muy complejo y con la inteligencia artificial se extraen millones de imágenes muy rápidamente y esto acelera un poco ese proceso, no''.
Por otro lado, explica que la infertilidad masculina es bastante habitual: ''Se estima que en un 40% de los casos. A día de hoy ya utilizamos técnicas para detectar problemas en el semen que hace unos años no podíamos detectar, y también ciertos tratamientos para mejorar también las muestras de semen y optimizar los resultados. La infertilidad masculina es un hecho''.