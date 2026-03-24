Claudia Barraso 24 MAR 2026 - 17:31h.

La NASA ha informado sobre una nueva misión que tiene como objetivo regresar a la Luna para construir una base

Un día en el CIMA: así son las exigentes pruebas médicas y físicas clave para soportar un viaje espacial

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La NASA ha dado un paso más en su investigación del espacio contando con la ayuda de la Política Espacial Nacional del presidente Donald Trump. Las iniciativas anunciadas este martes forman parte de un desarrollo del liderazgo estadounidense en el espacio y son una gran oportunidad de avance en la ciencia.

"La NASA está comprometida a lograr una vez más lo casi imposible: regresar a la Luna antes de que termine el mandato del presidente Trump, construir una base lunar, establecer una presencia duradera y hacer lo demás necesario para asegurar el liderazgo estadounidense en el espacio”, decían desde la organización. Volver a la luna, es el objetivo de los de Estados Unidos y los científicos.

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Todos los esfuerzos se concentran en esta misión en encontrar una estructura perfecta en la luna para poder realizar el aterrizaje de la nave. Del mismo modo, han confirmado que otros de sus objetivos es construir una base lunar para que los humanos puedan estar más tiempo en la Luna. Para ello, han ideado tres fases: la primera, construir, probar y aprender; la segunda, establecer infraestructuras; y la tercera, habilitar la presencia.

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Próximo objetivo: Marte

“Mientras construye una arquitectura lunar sostenible, la NASA también reafirma su compromiso con la órbita terrestre baja. Durante más de dos décadas, la Estación Espacial Internacional ha servido como un laboratorio orbital de clase mundial, permitiendo más de 4.000 investigaciones, apoyando a más de 5.000 investigadores y acogiendo visitantes de 26 países”. Los avances son cada día mayores y los objetivos se centran en poder emplear todos los recursos en descubrir más partes del espacio que hasta ahora se desconocen.

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La agencia ha detallado cómo la construcción de la base lunar servirá para sustentar futuras exploraciones de la Luna y Marte. Aunque el satélite es su principal objetivo y allí establecerán la base donde las personas encargadas de viajar hasta el espacio podrán pasar una temporada allí para recabar las pruebas necesarias y mandarlas hasta la Tierra. Pero cuando haya sido explorada a fondo, otro de los objetivos será Marte, el planeta rojo.