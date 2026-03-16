Tu nombre podrá viajar junto a los tripulantes Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen

La NASA fija el 1 de abril para el lanzamiento de Artemis II: el ser humano vuelve a la Luna en una misión que "no está exenta de riesgos"

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Viajar a la Luna como un auténtico astronauta será posible. O por lo menos lo podrá hacer una parte de ti. La NASA ha lanzado una curiosa iniciativa para que todos puedan participar de alguna manera en la misión Artemis II. La agencia espacial -que había retrasado el regreso al satélite- ha anunciado que se podrá enviar tu nombre a bordo de este viaje que tiene como objetivo dar la vuelta a la Luna y regresar a la Tierra. Y lo mejor es que es gratis y puede acceder cualquiera.

Tu nombre podrá viajar junto a los tripulantes Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen e incluso conseguirás tu propia tarjeta de embarque para tener un recuerdo especial.

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"Los nombres recibidos se incluirán en una memoria USB que volará dentro de Orion cuando sea lanzada la misión, en 2026", explica la agencia espacial en su página web. De momento, han recibido más de cinco millones de peticiones para recibir las tarjetas de embarque.

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Tu nombre viajará en la nave Orion

La misión Artemis II es un hito extraordinario en la exploración espacial moderna. Será el primer vuelo tripulado de la NASA rumbo a la Luna en más de 50 años, desde las míticas misiones Apolo que culminaron en 1972. Los cuatro astronautas viajarán a bordo de la nave Orion, impulsada por el poderoso cohete Space Launch System (SLS).

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La tripulación dará una vuelta completa alrededor de la Luna para poner a prueba los sistemas de soporte vital, navegación, comunicaciones y otros elementos críticos para la exploración lunar y marciana. Esta misión no alunizará pero es esencial para preparar futuros aterrizajes lunares y, más adelante, misiones tripuladas a Marte.

Los pasos a seguir para enviar tu nombre a la Luna

El lanzamiento será no más tarde de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida (Complejo de Lanzamiento 39 B). La misión tendrá una duración de 10 días aproximadamente, durante los cuales la nave Orion completará el recorrido alrededor de la Luna y regresará a la Tierra.

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Si quieres ir al espacio, a través de la iniciativa "Envía tu nombre con Artemis II", debes seguir estos pasos:

Registrar tu nombre y apellidos (exactamente como quieres que aparezcan).

y apellidos (exactamente como quieres que aparezcan). Crear un código PIN personal de 4 a 7 dígitos para guardar y más tarde recuperar tu registro.

personal de 4 a 7 dígitos para guardar y más tarde recuperar tu registro. Descargar una tarjeta de embarque virtual personalizada, con tu nombre sobre esta misión histórica, como recuerdo coleccionable.

Tu nombre se incluirá en una memoria USB o tarjeta SD que irá dentro de la nave Orion cuando despegue y dará la vuelta a la Luna.

¿Cómo se consigue la tarjeta de embarque?

Todos estos pasos se hacen desde la web y es totalmente gratuito. Tampoco importa la edad ni el país de origen para poder participar. Esta iniciativa de la NASA busca conectar a millones de personas con la exploración científica y la curiosidad por la ciencia y la tecnología.

Para conseguir tu tarjeta de embarque: