Celia Molina 18 MAR 2026 - 15:52h.

El Telescopio Webb de la NASA ha descubierto unos misteriosos objetos astronómicos en el Universo Primitivo llamados LRD

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El Telescopio Espacial James Webb (JWST) es el observatorio astronómico más potente y complejo jamás construido, diseñado para observar el universo en luz infrarroja. Desde el 2021, año de su lanzamiento, estudia la formación de las primeras galaxias, estrellas y planetas, explorando todas las etapas de la historia del cosmos desde el Big Bang. Durante estos cuatro años, ha detectado galaxias que existieron cuando el universo tenía solo unos pocos cientos de millones de años, desafiando los modelos actuales de su formación.

También ha capturado el agujero negro más antiguo jamás descubierto y nuevas perspectivas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno pero, sin duda, el descubrimiento que más ha llamado la atención en la NASA han sido unos "objetos" que los astrónomos denominan "pequeños puntos rojos" (LRD). Según la CNN, se trata de puntos rojos compactos que aparecen en los datos del telescopio y que, tal y como indican las observaciones, eran comunes en el universo primitivo, durante los primeros dos mil millones de años tras el Big Bang.

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El hallazgo, que ha sido posible gracias a la alta precisión del Webb, que no tenían otros dispositivos como el Hubble, ha causado un gran revuelo entre los científicos, pues aún no se han puesto de acuerdo sobre lo que son. "Es la primera vez en mi carrera que he estudiado un objeto en el que realmente no entendemos por qué se ve como se ve”, ha dicho Jenny Greene, profesora de ciencias astrofísicas en la Universidad de Princeton. “Creo que es justo decir que son un misterio”, ha añadido.

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"No entendemos por qué se ven como se ven"

"Sin duda creo que están alimentados por agujeros negros en crecimiento, pero hay otras sugerencias más exóticas, como algún tipo de estrella muy masiva que está muriendo”, ha pauntado Greene, como experta en agujeros negros supermasivos y evolución de galaxias. "En un núcleo galáctico activo (AGN), algunas líneas espectrales son anchas, lo que indica que el gas gira alrededor de un agujero negro. Observamos estas líneas anchas en pequeños puntos rojos, lo que sugiere que muchos de estos puntos podrían contener agujeros negros grandes y activos", ha añadido Pierluigi Rinaldi, investigador postdoctoral en el Instituto Científico del Telescopio Espacial.

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El nombre de "pequeños puntos rojos" apareció por primera vez en un estudio de 2024, casi dos años después de que los científicos hubieran empezado a estudiar estos objetos astronómicos. El apodo fue acuñado por Jorryt Matthee, jefe del grupo de investigación sobre la astrofísica de galaxias en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria, que ahora duda de su composición real:

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"La interpretación principal en nuestro estudio de 2024 fue que se trata de agujeros negros en crecimiento, y que son rojos porque están rodeados de partículas de polvo. Yo diría que ese fue el consenso después de nuestro artículo durante al menos uno o dos años, pero ahora el consenso en realidad ha cambiado un poco. Seguimos pensando que son agujeros negros en crecimiento, pero ahora creemos que no son rojos porque haya polvo, sino porque hay gas de hidrógeno", ha concluido en su entrevista con la CNN, asegurando que la gran dificultad de definir estos "puntos" es lo "increíblemente lejos que están".