"Gracias a ti y a todo el equipo sobre el terreno por continuar con el legado del programa Apolo con Artemis", ha compartido Charlie Duke

La nave Orión, de la misión Artemis II, "habla" con las antenas de Robledo de Chavela, en Madrid

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El astronauta del Apolo 16, Charlie Duke, uno de los pocos hombres que ha pisado la Luna, ha mandado un mensaje de apoyo y agradecimiento a la tripulación de la misión Artemis II en su histórica travesía: "Gracias a vosotros y a todo el equipo sobre el terreno por continuar con el legado del programa Apolo con Artemis."

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Los astronautas de la misión Artemis II ya han logrado ver la cara oculta de la Luna

Los astronautas de la misión Artemis II que llegarán este lunes a la Luna aseguraron desde el espacio en una entrevista con el canal estadounidense NBC que ya han echado un primer vistazo a su cara oculta, que tienen previsto sobrevolar mañana, marcando un hito como la primera misión tripulada que lo hace.

En la entrevista, que el periodista de NBC calificó como la realizada "a mayor distancia en la historia", la astronauta Christina Koch se mostró sorprendida y agradecida de lograr ver esta cara más lejana del satélite natural de la Tierra mientras se pasaban el micrófono, que volaba por la nave Orión.

"Bueno, anoche tuvimos nuestra primera vista del lado lejano de la Luna y fue absolutamente espectacular, y hay algo en tus sentidos que te dice que no es la Luna que estoy acostumbrada a ver", expresó.

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"Y efectivamente, sacamos nuestra información de navegación lunar y la comparamos, y dijimos: ese es el lado oscuro", manifestó la primera mujer que está viajando a la Luna en una de las misiones más diversas de la NASA, que la completan el piloto afroamericano Victor Glover, el canadiense Jeremy Hansen y el comandante Reid Wiseman.

En la entrevista, que se realizó a unos 287.000 kilómetros (155.000 millas) de la Tierra, los astronautas preguntaban si era sábado en su planeta, al señalar que han perdido la noción del tiempo".