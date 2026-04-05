Salvador Ruiz 05 ABR 2026 - 13:17h.

Las antenas de Robledo de Chavela son parte del sistema de comunicación del espacio profundo

La misión Artemis II recoge una nueva imagen histórica de la Luna: se ve por primera vez la Cuenca Oriental al completo

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El ingeniero malagueño Carlos García-Galán, director de 'Moon Base' de la agencia espacial NASA, ha dicho que la nave Orión, donde viajan los astronautas de la misión Artemis II para el histórico sobrevuelo lunar de este lunes, "habla" con las antenas de Robledo de Chavela (Madrid).

Así lo ha destacado este responsable de un programa cuyo objetivo no es solo volver a llevar al ser humano a la Luna en 2028, sino efectuar alunizajes tripulados cada seis meses y establecer allí una base permanente en los próximos siete años.

"Estamos hablando directamente con las antenas que hay en Robledo de Chavela, en Madrid, que es parte del sistema de comunicación del espacio profundo. Cuando está España como mirando hacia la Luna, hacia donde está la nave; esos son los sistemas, las antenas de comunicación con las que habla la nave Orión, y de ahí manda los datos a Houston", ha explicado en conversación con EFE.

"Más cerca de la Luna que de la Tierra"

"La tripulación está muy bien, la nave está ya bastante lejos de la Tierra. Creo que en este punto está ya más cerca de la Luna que de la Tierra y pasarán por la Luna y batirán el récord de Apolo de distancia desde la Tierra", ha resaltado.

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"Todo el equipo está superconcentrado, pero también consciente de que estamos haciendo algo histórico. Hay mucha energía entre todo el equipo, incluyendo la gente europea que está aquí, hay gente de España y de todos los países de Europa que participan en la ESA (la Agencia Espacial Europea) haciendo diferentes funciones, sobre todo del módulo de servicio europeo", ha descrito.

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Respecto a la aportación española, se ha referido a "un componente que maneja todo el sistema térmico, que lo hace la empresa Airbus Crisa desde Madrid, pero hay otros componente menores también".

Ha precisado que es una nave nueva, probada en Artemis I pero sin tripulación, por lo que "hay muchas cosas" que están "aprendiendo" y deben "ajustar y arreglar durante el vuelo", pero nada de ello es crítico.

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Generan más electricidad de la pensada

"Va muy bien, estamos generando más electricidad de la que pensábamos y la nave está operando muy bien", ha incidido.

"Las primeras 24 horas fueron un poco frenéticas porque había muchas actividades que culminaron en el evento de propulsión que manda a los astronautas a la Luna. Antes de eso hicieron una demostración de los controles de la nave, diferentes experimentos y estuvimos viendo todos los datos de la nave para asegurarnos de que estaba todo bien", ha recordado.

"Esperemos que todo siga así de bien", ha deseado este ingeniero de Telecomunicaciones y graduado en Ciencias Espaciales de 51 años.

Sentar las bases para las misiones a Marte

En una entrevista con EFE en diciembre pasado cuando aún no tenía sus actuales responsabilidades pero ya era subdirector del Programa de la NASA 'Gateway', clave en la campaña Artemis para la exploración lunar sostenible y sentar las bases para las misiones a Marte, afirmaba que la llegada a ese planeta se preveía en torno al año 2045.

Fecha que fijaba, según las previsiones de la agencia espacial estadounidense NASA, si no se produce alguna revolución tecnológica que acelerase los plazos de ese hito y lo permitiera en solo cinco o seis años.

García-Galán se formó en la universidad en Estados Unidos, empezó a trabajar con la NASA con 23 años en 1998 y entró como funcionario en 2007. Fue controlador de vuelo ocho años en el Centro de Control de Misiones de Houston e ingeniero y gerente en el programa Orión; además se le reconoció con la Medalla de Plata por Logros de la NASA o la Medalla de Logros Excepcionales, entre otros premios.

"Si viviese en el 1500, estaría en un barco de esos que cruzaba el Atlántico; esa ansiedad de descubrir todo, hacer cosas que nadie ha hecho, es lo que me llena", confesaba ya entonces antes de asumir su actual histórica misión.