Claudia Barraso 06 ABR 2026 - 20:09h.

Todo lo que se conoce de la Luna cambiará con el sobrevuelo de la misión 'Artemis II' en la parte oculta de la Luna

La misión de Artemis II en la Luna, en directo | Los astronautas baten el récord de mayor distancia de la Tierra

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Los cuatro astronautas a bordo de la misión ‘Artemis II’ están a punto de hacer historia y conseguir ver la cara oculta de la Luna, algo que los ojos humanos no han visto nunca. Además, es la segunda vez que el ser humano volverá al satélite tras más de 50 años.

Por el momento, desde el espacio exterior han ido compartiendo imágenes de la Luna en el recorrido que están haciendo por ella hasta conseguir rodearla entera y viajar hasta la Tierra de nuevo para poder investigar los datos recabados durante todos estos días de viaje. Durante ese recorrido hay momentos críticos, especialmente a partir de que pierdan la conexión con la superficie debido a lo lejos que se encontrarán.

Muchos de los profesionales están haciendo sus primeras hipótesis de lo que podrán ver cuando se encuentren la cara oculta. Desde el control de misión del Centro Espacial Johnson (JSC) de la NASA, hablan de que podría ser muy diferente a la cara visible. “El lado opuesto apenas tiene los vastos flujos de lava que marcan el lado cercano, pero tiene una corteza más gruesa y muchos más cráteres de impacto”, según recoge en declaraciones el medio ‘Nature’.

Uno de los inconvenientes de la misión

Todas estas primeras afirmaciones se basan en la trayectoria que realizó en su momento la nave ‘Orión’. Cuando los astronautas de ‘Artemis II’ lleguen a la cara oculta de la Luna tan solo el 20% estará iluminado por la luz solar cuando pasen junto a ella. Es uno de los inconvenientes con los que ya contaban por la posición de la Luna y el reflejo solar. Aún así, muchos de los científicos clasifican este hecho como histórico.

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Además, cuando los tripulantes de la nave consigan aterrizar con éxito de vuelta a la Tierra, los científicos podrán analizar cada una de las imágenes y datos recogidos por la nave aunque tan solo puedan ver poco más de un tercio de ese lado. Con esos datos es muy posible que la NASA pueda seguir organizando más misiones de cara a los siguientes años.