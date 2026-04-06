Claudia Barraso 06 ABR 2026 - 19:47h.

La NASA tiene planteadas varias misiones tras el regreso de 'Artemis II': de volver a pisar la Luna a encontrar algún signo de vida en otras galaxias

La búsqueda de la vida alienígena, el corazón de la NASA: "Nuestro trabajo es intentar revelar los secretos del universo"

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Los cuatro astronautas que viajan a bordo de 'Artemis II' serán los primeros de la historia en ver la cara oculta de la Luna y quienes conseguirán viajar más lejos por el espacio exterior de lo que se ha había hecho hasta ahora.

Jared Isaacman, administrador de la NASA ha hablado sobre las futuras misiones que harán después del regreso de los cuatro astronautas junto con todos los datos y conocimientos que habrán adquirido. Uno de los objetivos principales es poder establecer una base lunar desde donde podamos tener datos más concretos y rápidos.

Pero una de las metas que siempre tendrán en cuenta todos aquellos que viajen al espacio exterior, será poder recabar cualquier signo de vida que pueda haber en otras galaxias. “Nuestro trabajo aquí es salir e intentar desvelar los secretos del universo”. El establecimiento de la base podría contribuir a esta búsqueda e incluso descubrir muchos de los secretos que siguen siendo un misterio para la humanidad.

“Hay dos billones de galaxias ahí fuera”, añade, explicando que puede haber miles de sistemas estelares. “Diría que las probabilidades de que en algún momento encontremos algo que sugiera que no estamos solos, son bastante altas”. Aunque el espacio exterior sea una asignatura muy pendiente todavía, la NASA planea múltiples misiones derivadas de ‘Artemis II’ y de las trayectorias que han estado ensayando durante este viaje para poder dar pasos muy importantes.

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Las misiones futuras

Uno de esos pasos será probar la nave espacial dentro de los módulos lunares, de cara a 2027. Una misión en la que los astronautas se acercarían aún más a la Luna para investigar todo el satélite desde la Tierra. En 2028 sería cuando la nave “transferiría la tripulación a los módulos y devolver a los astronautas estadounidenses a la superficie de la Luna”.

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Poco a poco, con el avance de la nave y desde allí, los astronautas han conseguido compartir con la Tierra algunas imágenes nunca vistas de la Luna. Por el momento, la nave está a punto de llegar al objetivo, pero nunca antes se había fotografiado el satélite desde tan cerca y desde el ángulo que han podido captar en el interior de la nave 'Artemis II'.