Donald Trump ha hablado por primera vez con los astronautas que llevan tres días de misión tras superar el récord de la Apolo 13

Los astronautas de 'Artemis II' ya son los humanos que más lejos han viajado en el espacio: "Esperamos que este récord no dure mucho"

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“Vosotros cuatro habéis hecho que este día sea posible. Os está mirando el mundo entero”, ha dicho Donald Trump a los astronautas de la Misión Artemis II a los que ha felicitado por la misión histórica de llegar a la Luna. El presidente estadounidense es la primera vez que se comunica con la tripulación de la nave tras completar la órbita por el lado oculto de la Luna a los que ha dado un mensaje de felicitación y de honor patrio.

Trump mantuvo una breve comunicación telefónica con los cuatro astronautas de la misión Artemis II, después de que superaran el récord de mayor distancia de un ser humano de la Tierra, tras alcanzar los 401.000 kilómetros. El republicano, muy orgulloso de la misión de la NASA, 'made in USA' , subrayó que este logro consolida a EEUU como referente internacional en la carrera espacial por regresar y establecer presencia permanente en la superficie lunar.

El presidente de EEUU, no se anduvo con rodeos para enfilar su discurso por el 'American first' y les recordó para que la Artemis II estaba allí: “No volvemos para poner solo la huella en la Luna, sino para establecer presencia e ir a Marte. Nunca seremos los segundos en ningún sitio”, dijo.

De los momentos más emocionantes: "Regresar desde la cara oculta de la Luna y tener las primeras vistas de la Tierra"

La astronauta Christina Koch, la única mujer a bordo, comentó al presiente uno de los momentos más emocionantes del viaje: “Uno de los mayores momentos ha sido regresar desde la cara oculta de la Luna y tener las primeras vistas del planeta Tierra nuevamente después de estar sin comunicación durante unos 45 minutos", ha dicho. "Realmente te recuerda qué lugar tan especial tenemos y lo importante que es para nuestra nación trabajar para liderar en la exploración del espacio profundo”.

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El contacto con la tripulación, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, se ha producido a solo cinco días del regreso programado a la Tierra de la cápsula Orion.

Unas horas antes de la llamada telefónica de Trump, estos astronautas habían impuesto el récord de alcanzar la mayor distancia de la Tierra que tenía la misión Apolo 13, en 1970. La Artemis II ha superado en 6.000 kilómetros esa marca, más lejos que cualquier otra misión tripulada.