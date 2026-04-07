El comandante Reid Wiseman, enviudó cuando se preparaba para la misión a la Luna de la Artemis II

Los astronautas de 'Artemis II' ya son los humanos que más lejos han viajado en el espacio: "Esperamos que este récord no dure mucho"

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Los astronautas de la misión Artemis II han sorprendido a su comandante, Reid Wiseman, con un homenaje sorpresa a su esposa, Carroll, a la que perdió hace cuatro años. Los cuatro tripulantes de la Orion han vivido un emotivo momento a más de 400.000 kilómetros de distancia de la Tierra al nombrar un cráter con el nombre de la mujer, fallecida a causa de un cáncer cuando se preparaban para este viaje a la Luna.

Seis años después y desde el punto más lejano al que jamás han llegado los humanos, la tripulación de la misión lunar vivió este emotivo momento al nombrar un cráter que avistaron desde la cápsula Orión el lunes 6 de abril. "Nos gustaría llamarlo Carroll", dijo el especialista de la misión, Jeremy Hansen, con voz emocionada, mientras Wiseman se secaba las lágrimas.

"Hace varios años, al comenzar este viaje, en nuestra unida familia de astronautas perdimos a un ser querido", dijo Hansen al Control de Misión en Houston, añadiendo que el cráter "está en un lugar realmente especial de la Luna". Lo describió como "un punto brillante en la superficie lunar que se puede ver desde la Tierra durante ciertas fases del ciclo lunar."

La historia de Carroll, la esposa del comandante de la Misión Artemis II

Después de esto, los astronautas se abrazaron en un homenaje grupal para toda la tripulación que ya ha hecho historia superando la distancia récord desde la Tierra establecida en 1970 durante la tristemente célebre misión Apolo 13, según ha informado la NASA.

La esposa del comandante de la nave Orion, Carroll Wiseman "dedicó su vida a ayudar a los demás como enfermera en la unidad de cuidados intensivos neonatales", según ha explicado la NASA. "A pesar de una larga lista de reconocimientos profesionales, Reid considera que su tiempo como padre soltero fue su mayor desafío y la etapa más gratificante de su vida".

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La mujer falleció hace cuatro años a causa de un cáncer, cuando la misión estaba en plena preparación y Reid Wiseman, quedó viudo y se responsabilizó de su familia. Los astronautas vivieron el duro momento juntos y ahora han querido rendir homenaje a Carroll.

El otro cráter al que han nombrado, han decidido llamarle "Integrity", que es el nombre de la cápsula en la que se encuentran. "Es en honor a nuestra gran nave espacial", han afirmado.

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Los astronautas de la misión Artemis II han alcanzado esta madrugada la cara oculta de la Luna en el sexto día de misión, tal y como estaba previsto.

La nave espacial Orion ha alcanzado su máximo acercamiento a la Luna (6.530 kilómetros) y, unos minutos después, su distancia máxima desde la Tierra (406.772 kilómetros).