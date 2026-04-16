El incidente "tiene su origen en un incidente sufrido por un antiguo proveedor tecnológico que ha afectado a diversas compañías"

Amancio Ortega ya es el mayor magnate inmobiliario del mundo: sus otras empresas, más allá de Inditex, y negocios clave

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Inditex, buque insignia de Amancio Ortega, ha informado este miércoles de que ha sufrido un acceso no autorizado a las bases de datos de su organización alojadas en un tercero que, sin embargo, no afectaría a datos personales o bancarios.

En su compromiso con sus clientes, la compañía ha precisado en un comunicado que dichas bases de datos contienen información de la relación comercial con clientes de diferentes mercados, pero asegura que en ningún caso afecta a datos tales como nombre y apellidos, teléfono, domicilio, contraseñas, tarjetas bancarias u otros medios de pago.

Inditex aplica sus protocolos de seguridad tras detectar el acceso no autorizado a bases de datos

En consecuencia, y tras detectarse esta situación, "Inditex ha aplicado inmediatamente sus protocolos de seguridad y ha iniciado la notificación a las autoridades correspondientes sobre este acceso no autorizado, que tiene su origen en un incidente sufrido por un antiguo proveedor tecnológico que ha afectado a diversas compañías con actividad internacional", ha agregado.

En la misma línea, la compañía ha indicado que las operaciones y los sistemas de Inditex no han sufrido afectación alguna y los clientes podrán seguir accediendo y operando con total seguridad.

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Inditex y su presencia digital

La plataforma online de las tiendas de Inditex es otro de los puntos clave de la compañía, cuyo consejero delegado, Óscar García Maceiras, destacaba recientemente en unas declaraciones en las que, al mismo tiempo, aseguró que la entidad descarta subir los precios pese a la inflación y el conflicto de Oriente Medio con la guerra de Irán.

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A ese respecto, concretamente, subrayo que no es posible explicar el desempeño de sus plataformas 'online' "sin tener en cuenta el soporte de las tiendas físicas" en recogidas y devoluciones, ni entender el rendimiento de las tiendas sin la "potencia prescriptora" del canal digital. Así, destacó y reivindicó igualmente el papel de la inteligencia artificial (IA) para mejorar la experiencia de clientes y empleados.

Como ejemplo, García Maceiras citó la herramienta 'Tray-On', lanzada en Zara.com a finales de diciembre, que permite a los usuarios crear un avatar virtual a partir de dos fotos para probar toda la colección disponible en la web; una funcionalidad operativa en más de 40 mercados y que acumulad alrededor de 10 millones de sesiones desde su lanzamiento, recibiendo un “feedback fantástico”.

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Trabajando para seguir innovando también en la Red, la seguridad digital es por todo ello clave para el negocio y para los clientes, por lo que ante la detección de cualquier incidente la aplicación de los protocolos previstos es inmediata.