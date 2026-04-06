La tasa será de 3 euros por categoría de productos (un envió puede contener varias diferentes) más otra tasa por gestión que podría ser de 2 euros

La UE da luz verde definitiva a la tasa de 3 euros en compras a plataformas de bajo coste como Shein y Temu

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El 1 de julio entra en vigor la tasa comunitaria de 3 euros que se aplicará a los artículos de las plataformas de comercio digital chinas como Shein, Temu o AliExpress por valor inferior a 150 euros. No será un pago único, a esta cantidad habrá que añadir otra sobre gestión pendiente de determinar por Bruselas, pero que podría ser de otros 2 euros. La Comisión quiere poner coto a un mercado que, según sus propios datos, sólo en 2025 entraron en el mercado común 5.900 millones de artículos de bajo valor enviados directamente a los consumidores finales, de los que el 90% procedían de China. El fuerte incremento y la complejidad de los trámites complican el control aduanero y elevaban el riesgo de que artículos peligrosos o ilegales llegaran a los europeos.

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¿Cómo funciona la tasa a las compras de Shein, Temu o AliExpress?

La medida podría suponer un impacto en el 56 % de los clientes españoles que tienen previsto reducir sus compras en estos portales de Internet, según se desprende del estudio 'Los consumidores españoles y las plataformas ecommerce asiáticas' elaborado por el Observatorio Cetelem. Solo España recibió 180 millones de estos envíos en 2024.

El arancel cargará cada categoría de artículo en el paquete de poco tamaño, lo que en la práctica supone que, por ejemplo, si en el envío se incluye una blusa de seda y dos de lana, serán considerados dos subcategorías y se impondrá a este paquete un recargo de 6 euros. Con ello, el bloque busca nivelar las condiciones de competencia entre las ventas de comercio electrónico y el comercio tradicional minorista.

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Según El Canal, web especializada en transporte marítimo y logística, hasta ahora, el modelo de éxito de estas plataformas se apoyaba en el envío directo desde China al comprador final, aprovechando la exención de aranceles para paquetes de menos de 150 euros. Con la eliminación de esta ventaja, el sistema deja de ser rentable para productos de bajo precio, lo que obliga a estas compañías a reorganizar su cadena de suministro.

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Para contrarrestar esta iniciativa comunitaria, Temu ha iniciado una estrategia de relocalización logística en Europa, reforzada por un acuerdo con DHL que prevé que en 2027 el 80 % de sus ventas en la región se distribuyan desde almacenes locales. Shein, por su parte, avanza en la misma dirección, diversificando proveedores fuera de China para reducir su exposición a los nuevos aranceles.

Otro cambio importante los sufrirán navieras como MSC, Maersk o Hapag‑Lloyd ya que el comercio marítimo China‑Europa, con un volumen de envíos de bajo valor que se triplicó entre 2022 y 2024, según la Comisión Europea. Si las plataformas aceleran su implantación de centros logísticos europeos, el tráfico podría reconfigurarse: menos envíos individuales desde Asia y más carga consolidada hacia almacenes regionales, lo que supondría una reorganización de flujos en los puertos y nuevas oportunidades para el sector logístico europeo.

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Ofensiva contra los "productos falsificados" de Temu

La ofensiva comunitaria incluye también al Parlamento de Estrasburgo. Un grupo de eurodiputados se reunió la pasada semana en Shanghái con representantes de Temu para trasladarles su preocupación por la persistencia de "productos falsificados" y otros que "incumplen la normativa europea pese a garantías" ofrecidas, en pleno escrutinio de Bruselas sobre el comercio digital chino.

Según informó la propia comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo en su cuenta oficial en la red social X, los eurodiputados mantuvieron el encuentro con el presidente de Temu, Sun Qin, y otros altos directivos de la empresa, que presentaron las operaciones de la compañía y sus "sistemas de cumplimiento normativo".

La delegación europea señaló, no obstante, que sigue considerando preocupante que "demasiados productos falsificados y que incumplen la normativa sigan reapareciendo, pese a las garantías ofrecidas".

Asimismo, indicó que, incluso con las medidas de inspección y ensayo aplicadas por la empresa, los eurodiputados constataron que "se detectan de forma sistemática incumplimientos de los requisitos de seguridad de la UE".

La visita se produce en un momento de creciente atención en Bruselas sobre plataformas de comercio electrónico de origen chino como Shein, Temu o Aliexpress.

"Diseño adictivo" de Shein

Pero no se trata de la única iniciativa comunitaria en defensa de los productores y comerciantes europeos. Des el pasado mes de febrero, la Comisión Europea tiene abierta una investigación a la plataforma china Shein por lo que considera un "diseño adictivo", su falta de transparencia sobre sistemas de recomendación y la venta de artículos ilegales que incluyen "material de abuso sexual infantil", como muñecas sexuales.

La investigación abierta en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA) está orientada a los "riesgos" relacionados con lo que Bruselas considera "un diseño adictivo del servicio", incluida la concesión de puntos o recompensas a los consumidores por su participación, así como en "los problemas que tiene Shein para mitigar estos riesgos".

La Comisión investiga también la transparencia de los sistemas de recomendación que Shein utiliza para proponer productos a los usuarios, ya que, según la DSA, la plataforma "debe revelar los principales parámetros utilizados (…) y debe proporcionar a los usuarios al menos una opción fácilmente accesible que no se base en el perfilado para cada sistema de recomendación.

La duración de la investigación no está contemplada en la DSA, y depende de varios factores, como la complejidad del asunto, el grado de cooperación de la empresa afectada y el ejercicio de los derechos de defensa de la misma.

Bruselas dio este paso después de que el Gobierno de Francia iniciase los trámites ante los tribunales para bloquear a Shein en ese país y tras la reunión que la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de la política digital, Henna Virkkunen, mantuvo con la ministra delegada para Asuntos Digitales francesa, Anne Le Henanff, para analizar la cuestión.

Una reforma aduanera a partir de 2028

Estos cambios son solo el arranque de una reforma de la política aduanera común que busca simplificar y agilizar los trámites, pero también estrechar el control sobre vendedores y plataformas 'online' como Shein y Temu que se harán responsables de las mercancías que introducen en la Unión Europea, ya que las plataformas y demás vendedores online deberán informar al centro aduanero de datos sobre las ventas que realizan inmediatamente después de realizarlas, lo que permitirá a las autoridades reaccionar incluso antes de que los productos lleguen a la frontera de la Unión.

Los operadores también serán responsables de garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE aplicable a sus productos, incluidas las normas fiscales y no fiscales; por lo que se prevén también sanciones específicas en caso de incumplimientos sistemáticos. Bruselas destaca de este cambio que permitirá aliviar el peso de la responsabilidad que con el modelo actual recaía sobre los consumidores individuales.

De este modo, con este marco las plataformas de venta de bajo coste que envían directamente al consumidor europeo serán consideradas también empresas importadoras, por lo que estarán obligadas a proporcionar a las autoridades aduaneras todos los datos necesarios, abonar o garantizar los gastos correspondientes y asegurar que los productos cumplen con la legislación de la UE.

Además, para impedir que recurran a "empresas fantasma" con las que eludir la responsabilidad, estas empresas deberán estar establecidas en la UE o estar representadas por una entidad con sede en la UE que posea la condición de operador económico autorizado o de operador de confianza.

La reforma ha sido aplaudida por la Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en francés), que ve en el nuevo marco el "fin de la impunidad" para los vendedores y plataformas online que han estado "ignorando durante mucho tiempo" las normas de seguridad de la Unión Europea.