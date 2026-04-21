John Ternus se convertirá en el nuevo CEO de la compañía a partir del 1 de septiembre en sustitución de Tim Cook

A lo largo de su trayectoria en Apple, John Ternus ha supervisado el trabajo de ingeniería de hardware en una gran variedad de productos innovadores

Compartir







La gran compañía tecnológica Apple ha comunicado que el actual responsable de la unidad de hardware, John Ternus, se convertirá en el nuevo CEO de la compañía en sustitución de Tim Cook, que a partir de ahora pasará a tomar el puesto de presidente ejecutivo.

En un comunicado, el gigante tecnológico ha anunciado la decisión, adoptada por unanimidad por el Consejo de Administración. "Cook seguirá desempeñando su cargo de director ejecutivo durante el verano, mientras colabora estrechamente con Ternus para garantizar una transición fluida", ha informado Apple.

PUEDE INTERESARTE Reino Unido multa a Apple por saltarse las sanciones impuestas a Rusia con menos de 450.000 euros

Tim Cook, 15 años como CEO

Así, como presidente ejecutivo, Cook prestará apoyo en determinados aspectos de la empresa, "incluida la colaboración con responsables políticos de todo el mundo".

Por otro lado, Arthur Levinson, hasta ahora presidente no ejecutivo de Apple durante los últimos 15 años, pasará a ser su director independiente principal a partir del 1 de septiembre de 2026.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tim Cook se incorporó a Apple en 1998. Asumió el cargo de director ejecutivo en 2011 y ha supervisado el lanzamiento de numerosos productos y servicios, entre los que se incluyen nuevas categorías como el Apple Watch, los AirPods y el Apple Vision Pro, así como servicios que van desde iCloud y Apple Pay hasta Apple TV y Apple Music.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

También desempeñó un papel fundamental en la expansión de las líneas de productos existentes. "La empresa ha ampliado considerablemente su presencia global, especialmente en los mercados emergentes; ahora está presente en más de 200 países y territorios", asegura la compañía.

John Ternus: "Me siento honrado de asumir este cargo"

John Ternus se incorporó al equipo de diseño de productos de Apple en 2001 y pasó a ocupar el cargo de vicepresidente de Ingeniería de Hardware en 2013. En 2021 se unió al equipo ejecutivo como vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.

A lo largo de su trayectoria en Apple, Ternus ha supervisado el trabajo de ingeniería de hardware en una gran variedad de productos innovadores de todas las categorías. Desempeñó un papel fundamental en la introducción de múltiples líneas de productos nuevas, entre ellas el iPad y los AirPods, así como en numerosas generaciones de productos de iPhone, Mac y Apple Watch.

"El trabajo de Ternus en Mac ha contribuido a que esta categoría sea más potente y popular a nivel mundial que en cualquier otro momento de sus 40 años de historia", afirma el comunicado.

En palabras de Cook, "John Ternus tiene la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y la vocación para liderar con integridad y honor", además, "es la persona idónea para guiar a Apple hacia el futuro". Por su parte, Ternus reconoce en el comunicado que está "profundamente agradecido por esta oportunidad": "Tras haber dedicado casi toda mi carrera a Apple, he tenido la suerte de trabajar con Steve Jobs y de tener a Tim Cook como mentor. Me siento honrado de asumir este cargo y prometo liderar con los valores y la visión que han definido este lugar tan especial durante medio siglo"