El fenómeno 'Backrooms': llega a España el terror más taquillero de un youtuber de 20 años

La película es el desarrollo de una serie de YouTube que comenzó como 'creepypasta' (historias cortas y virales de terror),

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'Backrooms' es una película de terror de bajo presupuesto y estética retro sobre espacios laberínticos que existen más allá de la realidad que ha dirigido el youtuber y cineasta de 20 años Kane Parsons, y que llega este viernes a España tras convertirse en la más taquillera a nivel mundial. Informan en el vídeo Gema Domene y Begoña A. Santa Cruz.

Con el espíritu independiente, fresco y de bajo presupuesto de 'El proyecto de la bruja de Blair' (1999) y también con una aterradora temática, se ha convertido en una de las películas más comentadas por los medios especializados del año, en busca de las claves para devolver a los espectadores a las salas de cine.

La historia, protagonizada por la premiada y ubicua Renate Reinsve ('Valor sentimental', 'Fjord') y por Chiwetel Ejiofor ('Doce años de esclavitud'), comienza al aparecer una extraña puerta en el sótano de una tienda de muebles. Cuando el paciente de una terapeuta desaparece en una dimensión más allá de la realidad, ella deberá adentrarse en lo desconocido para intentar rescatarlo.

Una serie de YouTube

La película es el desarrollo de una serie de YouTube que comenzó como 'creepypasta' (historias cortas y virales de terror), creadas por este jovencísimo cineasta británico-estadounidense, que contó con un presupuesto para rodarla de diez millones de dólares.

Una cantidad que ha multiplicado por diez en taquilla. Producida por A24 -especializada en cine de autor y de culto como 'Hereditary'- se ha convertido en número uno tras recaudar 118 millones de dólares (101 millones de euros) este fin de semana en cines de todo el mundo, 81,4 de ellos en Norteamérica y Canadá, según datos de la Box Office Mojo.

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Además, la película ha movilizado a uno de los públicos más jóvenes y diversos de los últimos tiempos, y ha triunfado entre la audiencia más joven, con una gran recepción por parte del público por debajo de los 21 años.

Recrear un terror analógico de VHS inspirado en los 80-90

Se trata de un thriller de terror psicológico que convierte una leyenda urbana viral -espacios laberínticos que existen más allá de la realidad o 'espacios liminales'- en una pesadilla cinematográfica. El primer capítulo de la serie que inspiró la película y que se estrenó en Youtube en 2022 supera los 80 millones de visualizaciones.

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La cinta recrea un terror analógico de VHS inspirado en la nostalgia sombría de los años 80-90, con ruido de electricidad estática, iluminación fluorescente amarillenta, papel pintado desgastado y un vacío absoluto en espacios arquitectónicos.

Según un comunicado de Elástica, que distribuye en España esta película, en tan solo tres días desde su lanzamiento el 29 de mayo, ya se ha convertido en el quinto título más taquillero de la historia de A24 y ha batido récords como el mejor estreno de A24 en más de 30 países.

Precisamente se estrena en España tras un fin de semana en el que los cines registraron la peor cifra del año según ComscoreMoviesSpain -menos de 3,4 millones de euros, una cifra un 22 % inferior que el anterior- probablemente debido al calor y el fútbol, como analiza BoxOffice Alchemy.