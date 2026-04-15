El origen del espacio o los mitos y verdades que rodean a la línea de Kármán

Marta Egea 15 ABR 2026 - 06:45h.

La línea de Kármán marca el inicio del espacio, pero no se trata de una frontera física real sino una referencia conceptual

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¿Dónde termina la Tierra y empieza el espacio? Esta pregunta parece fácil, pero en realidad es una de las cuestiones más complejas de la astronomía y de la exploración espacial. A diferencia de lo que muchas personas piensan, no existe una frontera física clara entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior. La atmósfera se vuelve progresivamente más delgada a medida que aumenta la latitud, lo que hace más complejo establecer un límite preciso.

Para resolver este problema, científicos y organismos internacionales adoptaron una referencia convencional conocida como línea de Kármán, situada aproximadamente a 100 kilómetros sobre el nivel del mar. Esta línea imaginaria se utiliza para marcar el punto a partir del cual se considera que comienza el espacio exterior en términos de aviación y astronáutica.

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Sin embargo, esta frontera está rodeada de debates científicos, curiosidades históricas y varios mitos populares.

¿Qué es la línea de Kármán?

La línea de Kármán es una referencia que se utiliza para indicar la frontera entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior. La mayoría de organizaciones internacionales consideran que esta línea se encuentra a unos 100 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra.

La Federación Aeronáutica Internacional, el organismo que establece estándares récords en aeronáutica y astronáutica, adoptó esta altitud como límite oficial para distinguir entre vuelos atmosféricos y vuelos espaciales.

A esa altura, la atmósfera es tan tenue que las aeronaves ya no pueden generar sustentación aerodinámica suficiente con alas, por lo que cualquier vehículo necesitaría alcanzar velocidades cercanas a las orbitales para poder mantenerse en el aire. En este punto, los aviones dejarían de volar como lo hacen en la atmósfera y las naves deben comportarse como satélites o cohetes. Por esto, la línea de Kármán se considera el lugar donde la aviación termina y la astronáutica empieza.

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¿Quién está detrás de esta frontera?

El nombre de esta frontera proviene del físico e ingeniero Theodore von Kármán, un pionero de la aeronáutica que nació en Hungría en 1881. Von Kármán fue uno de los científicos más influyentes en el desarrollo de la ingeniería aeronáutica y espacial durante el siglo XX. Entre sus aportaciones más importantes se encuentran estudios sobre dinámica de fluidos, aerodinámica supersónica y tecnología de cohetes.

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En sus investigaciones sobre el vuelo a grandes altitudes, Von Kármán calculó que llega un punto en el que el aire es tan poco denso que un avión necesitaría moverse tan rápido como un satélite en órbita para generar sustentación.

Este punto se convirtió en una referencia conceptual para separar dos ámbitos de la ingeniería: la aviación y la exploración espacial. Aunque sus cálculos iniciales fueron de 80 o 90, posteriormente se marcó 100 kilómetros por razones prácticas y de estandarización internacional.

¿La línea de Kármán es una frontera física?

Uno de los aspectos más importantes de la línea de Kármán es que no representa un límite físico real. La atmósfera terrestre no termina bruscamente en ningún lugar. Su densidad va disminuyendo gradualmente desde la superficie hasta alturas de miles de kilómetros.

Dependiendo de cómo se definan las capas de la atmósfera, el espacio podría empezar mucho antes o mucho después de los 100 kilómetros. De hecho, algunas estimaciones sugieren que las partículas de la atmósfera terrestre pueden detectarse incluso a distancias muy superiores a esa latitud.

¿Qué mitos rodean a la línea de Kármán?

“El espacio empieza exactamente a 100 kilómetros”

Este es uno de los mitos más extendidos. No existe una frontera física clara entre la atmósfera y el espacio. Esta cifra se adoptó como referencia práctica, porque a partir de esa altura el aire es demasiado poco denso para que los aviones puedan mantenerse en vuelo utilizando sustentación aerodinámica.

“Por encima de la línea de Kármán ya no hay atmósfera”

Muchas personas piensan que por encima de los 100 kilómetros, no hay atmósfera. Sin embargo, incluso a esa altura todavía hay gases, aunque extremadamente dispersos.

De hecho, la Estación Espacial Internacional, que orbita a 400 kilómetros de altura, todavía se encuentra en las capas más externas de la atmósfera terrestre. Por eso, su órbita necesita correcciones periódicas para mantenerse en el espacio.

“Todos los científicos están de acuerdo con esa frontera”

En realidad, no existe un consenso absoluto sobre dónde empieza exactamente el espacio. La Federación Aeronáutica Internacional adoptó los 100 kilómetros, pero otras instituciones utilizan cifras distintas. Por ejemplo, la Fuerza Aérea de Estados Unidos considera que el espacio comienza a unos 80 kilómetros de altura. Otros han sugerido un límite más realista en torno a los 80-90 kilómetros.

“Cruzar la línea de Kármán significa entrar completamente en el espacio”

Superar los 100 kilómetros suele interpretarse como “haber llegado al espacio”, pero en realidad no implica entrar en órbita ni abandonar la influencia de la atmósfera terrestre.

“La línea de Kármán es una frontera natural del planeta”

La linea es una convención científica y administrativa, no una característica natural de la Tierra. Su origen está en cálculos aerodinámicos con el objetivo de estimar la altura a partir de la cual un avión necesitaría velocidades orbitales para no precipitarse al vacío.

Con el tiempo, esta idea se transformó en una referencia internacional para separar la aviación de la astronáutica, pero es una definición útil más que un límite físico real.