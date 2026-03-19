Marta Egea 19 MAR 2026 - 06:15h.

Durante este marzo varios planetas podrán observarse desde la Tierra en diferentes momentos del día, aunque no todos serán visibles al mismo tiempo ni en las mismas condiciones

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Marzo de 2026 es un mes especialmente agradecido para aquellos que disfrutan mirando al cielo. A lo largo de estas semanas, varios planetas podrán verse desde la Tierra, aunque no todos con la misma facilidad ni la misma franja horaria.

Júpiter y Venus serán los grandes protagonistas del cielo vespertino; Mercurio y Marte se dejarán ver con algo más de dificultad en torno al amanecer, mientras que Saturno y Neptuno estarán demasiado cerca del Sol como para verlos cómodamente.

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La idea de que en Marzo habrá un “desfile de planetas” no quiere decir que todos formen una línea perfecta ni que se puedan ver a la vez en las mismas condiciones.

Júpiter será el planeta más fácil de ver durante marzo

Si hay un planeta que dominará claramente el cielo será Júpiter. Brillará con fuerza en el cielo de la tarde y de la noche, alto y fácil de localizar sin necesidad de instrumentos. Será el planeta más agradecido para principiantes.

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La mejor franja para verlo será desde el anochecer, a partir de las 20:39h y durante buena parte de la noche. Esto quiere decir que podrá verse cómodamente poco después de la puesta de sol y seguirá siendo visible hasta entrada la madrugada.

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A simple vista, Júpiter podrá ser reconocido por ser un punto brillante y estable, sin el parpadeo característico de muchas estrellas. Con un telescopio pequeño incluso se podrán ver sus bandas nubosas principales.

Venus ganará protagonismo al atardecer

Venus volverá a lucir como astro vespertino, y según la NASA reaparecerá como “lucero de la tarde” a partir de las 20:45h. Su mejor momento llegará justo después de la puesta de Sol, mirando hacia el oeste. Durante la primera parte del mes aparecerá todavía bajo, pero a medida que avance marzo permanecerá más tiempo visible después del crepúsculo.

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Mercurio será visible, pero con más dificultad

Mercurio también formará parte del paisaje de marzo, aunque verlo exigirá bastante más esfuerzo. Aparecerá bajo antes del amanecer y será difícil de ver por su cercanía al Sol.

Esto quiere decir que su mejor oportunidad llegará en el cielo del alba a partir de las 6:30h, muy bajo sobre el horizonte este. No será un planeta cómodo para observadores ocasionales, ya que hará falta un horizonte completamente despejado, un cielo limpio y saber exactamente dónde mirar.

Mercurio será el reto de este mes: será visible pero está reservado para aquellos que madrugan y tienen buenas condiciones para su observación.

Marte también entrará en escena

Con Marte pasará algo parecido a Mercurio. Estará técnicamente visible durante marzo, pero no con las mejores condiciones desde nuestro país. Se mantendrá demasiado cerca del brillo solar durante buena parte del mes, por lo que va a ser más complicado de observar desde latitudes medias del hemisferio norte.

Esto significa que Marte aparecerá muy bajo antes del amanecer a partir de las 6:52h y con una ventana de observación corta. Podrá aparecer en algunas mañanas especialmente claras para aquellos que tengan el horizonte completamente despejado.

Saturno irá perdiendo visibilidad a lo largo del mes

En el caso de Saturno, marzo será un mes de despedida. El planeta de los anillos se irá acercando al resplandor solar, por lo que poco a poco irá siendo más complicado verlo.

Urano seguirá siendo localizable con prismáticos

Urano no pertenece al grupo de planetas fáciles de ver a simple vista. Este es uno de los planetas que requieren ayuda para poder observarlo. Se podrá ver tras la puesta de Sol, pero se necesitarán prismáticos.

Su mejor momento será en las primeras horas de la noche a partir de las 0:30h, cuando el cielo ya esté oscuro pero todavía no se haya acercado demasiado al horizonte oeste. Será un buen objetivo complementario a Venus y Júpiter.

Neptuno quedará prácticamente fuera de juego

Neptuno será el gran ausente, aunque en sentido estricto continúa formando parte de ese grupo de planetas repartidos por la eclíptica, su proximidad al Sol lo hará muy difícil o prácticamente imposible de observar durante el mes.

¿Cuáles serán las mejores franjas en marzo de forma general?

Sin limitarnos a un solo día del mes, la pauta es clara:

Venus será un planeta de atardecer, visible hacia el oeste poco después de ponerse el Sol y mejorando según avanza el mes.

será un planeta de atardecer, visible hacia el oeste poco después de ponerse el Sol y mejorando según avanza el mes. Júpiter será el gran planeta de la noche, visible desde el anochecer y durante muchas horas.

será el gran planeta de la noche, visible desde el anochecer y durante muchas horas. Urano podrá localizarse también tras la puesta del sol, pero con prismáticos.

podrá localizarse también tras la puesta del sol, pero con prismáticos. Mercurio y Marte se moverán en la franja del amanecer pero serán más complicados de ver.

se moverán en la franja del amanecer pero serán más complicados de ver. Saturno se irá perdiendo en el resplandor solar.

se irá perdiendo en el resplandor solar. Neptuno quedará prácticamente oculto.

Cuando ocurre una alineación planetaria es un error pensar que todos los planetas se verán de la misma forma. Estos fenómenos describen una disposición aparente desde la Tierra, pero no será una fila perfecta ni tampoco tendrán todos una visibilidad equivalente para todos los planetas.

Para un observador sin experiencia, el consejo más realista es centrarse en Venus y Júpiter, y quien quiera ir un poco más allá, Urano puede ser un buen objetivo con prismáticos.