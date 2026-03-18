No hace falta un telescopio para ver bien las estrellas: con el móvil es mucho más sencillo

Marta Egea 18 MAR 2026 - 06:15h.

Para observar las estrellas ya no se necesitan telescopios ni conocimientos avanzados, con el móvil cualquier persona puede identificar constelaciones, planetas u otros objetos celestes

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Durante mucho tiempo, observar las estrellas parecía una actividad reservada para aquellos que tenían telescopios, mapas celestes y cierta experiencia en astronomía. Por suerte, la tecnología ha cambiado por completo esa idea. Hoy en día, solo con sacar el móvil del bolsillo se pueden identificar constelaciones, localizar planetas o saber qué estrella está brillando en tan solo un momento.

Existen aplicaciones especializadas en astronomía, y gracias a los sensores que traen los smartphones, explorar el cielo nocturno es más accesible y sencillo que nunca. El móvil puede ser como un pequeño planetario portátil que es capaz de mostrar en tiempo real qué objetos celestes estamos observando. De esta manera, incluso aquellos que nunca se han interesado por el cielo, pueden comenzar a reconocer estrellas y constelaciones sin telescopio.

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Un planetario en la palma de la mano

Las aplicaciones de astronomía para móviles funcionan como mapas interactivos del cielo nocturno. Utilizan los sensores del teléfono para calcular la orientación del dispositivo y mostrar qué estrellas, planetas o constelaciones se encuentran en la dirección en la que apunta el usuario.

Entre las aplicaciones más populares para iniciarse en la observación del cielo destaca Sky Tonight. Esta aplicación cuenta con una de las bases de datos de objetos celestes más completas y permite localizar estrellas, planetas, galaxias o satélites. Además, también cuenta con funciones muy útiles para planificar una noche de observación: muestra los eventos astronómicos visibles desde la ubicación donde se esté, predice si las condiciones serán buenas para observar estrellas teniendo en cuenta la fase lunar, la contaminación lumínica o la nubosidad, e incluso, integra un pronóstico meteorológico.

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Entre los clásicos se encuentra Stellarium Mobile, es una versión para móviles del popular software astronómico de escritorio. Gracias a ella se puede visualizar un mapa del cielo bastante completo y localizar planetas, constelaciones y otros objetos celestes. La versión gratuita incluye funciones básicas suficientes para explorar el firmamento, aunque algunas herramientas más avanzadas como modelos en 3D, forman parte de la versión premium. Es una de las aplicaciones más utilizadas por los aficionados a la astronomía por su facilidad de uso y precisión en la representación del cielo.

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Por último, otra alternativa interesante es Night Sky. Esta aplicación combina observación astronómica con contenido educativo. Incluye herramientas de astrofotografía, cuestionarios sobre astronomía, etiquetas del cielo y un centro educativo con material didáctico. Night Sky también permite añadir eventos astronómicos al calendario del teléfono o localizar planetarios cercanos. A pesar de que su interfaz puede ser algo difícil al principio, es una gran herramienta para aquellos que quieren profundizar más en el aprendizaje del cielo nocturno.

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¿Cómo suelen funcionar las aplicaciones de astronomía?

Estas aplicaciones combinan varios elementos tecnológicos que están en prácticamente todos los móviles de hoy en día. En primer lugar, utilizan el GPS del móvil para determinar cuál es la ubicación exacta del usuario en la Tierra. Una vez que tienen estos datos, la aplicación calcula qué parte del cielo debería ser visible en ese punto y en ese momento concreto.

Una vez que conoce estos datos, entrarían en juego el giroscopio y la brújula digital, que permiten saber hacia dónde está apuntando el teléfono. De esta forma, el software de la aplicación puede ajustar el mapa estelar para enseñar los objetos que se encuentran en esa dirección exacta.

Por último, muchas aplicaciones hacen uso de la realidad aumentada, superponiendo etiquetas o líneas que dibujan constelaciones sobre la imagen real captada por la cámara del móvil. Esto permite identificar rápidamente estrellas y planetas sin necesidad de conocimientos previos.

¿Qué se recomienda hacer para ver mejor las estrellas con el móvil?

Lo primero sería alejarse de la contaminación lumínica. Ésta es uno de los principales enemigos de la observación astronómica. Las luces de ciudades, carreteras o edificios hacen que muchas estrellas desaparezcan a simple vista. Lo ideal es buscar lugares oscuros alejados de los grandes núcleos urbanos, como zonas rurales, playas o montañas.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, el ojo humano necesita adaptarse completamente a la oscuridad. Para ello tarda alrededor de unos 15 y 20 minutos. Durante ese tiempo, aumenta su sensibilidad a la luz, pudiendo distinguir estrellas más débiles que al principio no se podían ver. Muchas aplicaciones, pensando en no romper esta adaptación visual, cuentan con un modo nocturno con luz roja.

La fase de la Luna también es fundamental. Debido a que es el objeto más brillante del cielo nocturno, puede afectar mucho a la observación de estrellas. Cuando está en fase llena o muy cerca, su luz va a iluminar el cielo y hace más complicado ver las estrellas más débiles o la Vía Láctea. Las mejores noches suelen ser las cercanas a la Luna nueva.

De la misma forma que la luz de la Luna puede impedir ver las estrellas, la presencia de nubes, bruma o polvo en suspensión también puede ocultar una gran parte del cielo o reducir su claridad. Por lo que es fundamental revisar la previsión meteorológica antes de salir.

Por último, aunque el móvil sea una gran herramienta para identificar estrellas, no se recomienda pasarse toda la noche mirando la pantalla. Hay que utilizar el móvil para orientarse, pero la observación real debe hacerse a simple vista, alternando el mapa estelar del teléfono y la observación directa del cielo.