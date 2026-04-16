Marta Egea 16 ABR 2026 - 06:45h.

La Estación Espacial Internacional es uno de los objetos artificiales más grandes en órbita y puede observarse desde la Tierra sin necesidad de utilizar telescopios o instrumentos espaciales

Llega el eclipse de la "Luna de Sangre": cuándo, cómo y desde dónde se verá este fenómeno que no se repetirá hasta 2028

Compartir







MadridPoco antes del amanecer o justo después del atardecer, en noches despejadas, se puede ver un punto brillante que atraviesa el cielo con un movimiento constante y silencioso. No parpadea como una estrella ni tampoco se mueve de forma errática como un avión. Lo que estamos viendo es la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés), uno de los objetos más grandes construidos por el ser humano que orbita la Tierra a unos 400 kilómetros de altura.

Aunque muchos piensan que para localizarla se necesitan telescopios o aplicaciones, la realidad es que la ISS puede verse perfectamente a simple vista, siempre que se sepa dónde y cuándo mirar. En determinadas condiciones se convierte en uno de los objetos más brillantes del cielo nocturno, comparable en luminosidad con Venus.

Ver la Estación Espacial Internacional cruzar el cielo es realmente sorprendente, ya que no se trata de un astro, sino de una estructura humana que viaja a miles de kilómetros por hora sobre nuestras cabezas.

PUEDE INTERESARTE Un estudio demuestra el impacto de la Luna llena en el descanso nocturno

¿Qué es la Estación Espacial Internacional?

La Estación Espacial Internacional es un laboratorio orbital construido mediante la colaboración de varias agencias espaciales: la NASA, la Agencia Espacial Europea, Roscosmos, JAXA y la Agencia Espacial Canadiense entre otras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Este complejo orbital comenzó a ensamblarse en 1998 y desde entonces ha estado habitado de manera continua por astronautas de distintos países. En la estación se realizan experimentos científicos relacionados con la medicina, la física, la biología y la observación de la Tierra. Entre los experimentos que se realizan a bordo destacan investigaciones sobre microgravedad, estudios sobre el cuerpo humano en el espacio y observación del clima y la atmósfera terrestre. Gracias a estos estudios se puede entender mejor cómo funciona el cuerpo humano en el espacio y son esenciales para preparar futuras misiones a la Luna o Marte.

La ISS mide aproximadamente 109 metros de largo, un tamaño comparable al de un campo de fútbol. Gracias a sus enormes paneles solares, puede reflejar una gran cantidad de luz solar, lo que permite que sea visible desde la superficie terrestre. A pesar de su tamaño, vista desde la Tierra es sencillamente un punto brillante que se desplaza rápidamente por el cielo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

¿Por qué se puede ver la Estación Espacial Internacional desde la Tierra?

La razón principal por la que la ISS puede ser observada sin telescopios es que refleja la luz del Sol. Aunque desde el suelo pueda parecer de noche, la estación continúa siendo iluminada por el Sol cuando se encuentra a gran altura sobre la Tierra. Esa luz se refleja en sus paneles solares y en su estructura metálica, lo que produce el brillo que vemos desde el suelo.

Esto también sucede con los satélites artificiales visibles a simple vista. Sin embargo, la Estación Espacial Internacional es mucho más brillante porque es uno de los objetos artificiales más grandes en órbita, reflejando una mayor cantidad de luz.

De todos modos, la ISS no siempre es visible desde un mismo punto. Su órbita alrededor de la Tierra dura aproximadamente unos 90 minutos, lo que quiere decir que da unas 16 vueltas completas al planeta cada día. Debido a esto, solo puede verse cuando se cumplen ciertas condiciones: el cielo debe estar oscuro desde la superficie, la estación debe seguir iluminada por el Sol y su órbita pasar por encima o cerca de la zona de observación.

En Europa, algunos momentos destacados para verla incluyen periodos en junio y diciembre cuando la geometría orbital permite que la Estación Espacial Internacional esté iluminada durante todo su paso, llegando a verse hasta cuatro veces por noche. En nuestro país, los mejores momentos son poco después del atardecer y justo antes del alba.

Gracias a las aplicaciones móviles se puede consultar incluso la hora exacta para su ubicación. Con la app de la NASA “Spot the Station” se puede buscar la ubicación donde uno se encuentre y tener información sobre la hora de inicio, la duración, la altitud máxima y la dirección. Otras apps como ISS Detector, ISS Spotter o Night Sky, también pueden ser de gran ayuda.

Para reconocerla hay que tener en cuenta que no es como las estrellas o planetas. Se trata de un punto brillante que se mueve rápidamente, no parpadea y tiene un movimiento constante de horizonte a horizonte. El paso suele durar entre 2 y 6 minutos, dependiendo de la trayectoria de la estación. En este tiempo, el brillo puede variar ligeramente hasta desaparecer cuando la estación entra en la sombra de la Tierra. Muchos la confunden con un avión, pero éstos tienen luces intermitentes, mientras que la ISS es constante.

La Estación Espacial Internacional se mueve a una velocidad impresionante: unos 28.000 kilómetros por hora. A esta velocidad, la estación puede recorrer la distancia que hay entre Madrid y Nueva York en tan solo 15 minutos. Esta velocidad sorprendentemente elevada es necesaria para mantener la órbita alrededor de la Tierra y evitar que la gravedad la haga caer hacia nosotros.