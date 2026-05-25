China ha invertido en su programa espacial y es un serio rival con Estados Unidos en su carrera por volver a pisar la Luna

La misión Artemis II de la NASA regresa con éxito a la Tierra tras el primer viaje lunar en más de 50 años: así se vivió el amerizaje "de manual"

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La nave espacial china Shenzhou-23, con tres astronautas a bordo, se ha acoplado con éxito este lunes al módulo central Tianhe de la estación espacial Tiangong, según ha informado la Agencia Espacial de Misiones Tripuladas (AEMT). La misión supone la primera vez en la que un astronauta chino permanecerá por primera vez en el espacio durante un año, un paso adelante en el proyecto del gigante asiático de sumarse a la carrera con EEUU por llegar a la Luna en 2030.

El acoplamiento se completó a las 2.45 hora local (6.45 GMT del domingo), aproximadamente tres horas y media después de su lanzamiento desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el desierto del Gobi (noroeste). La Shenzhou-23 despegó este domingo a las 23.08 hora local (15.08 GMT), en medio de una gran expectación nacional, todo un espectáculo de banderas y difundido por los medios chinos. Un cohete Larga Marcha-2F Y23 impulsó el despegue, de la nave Shenzhou con sus tres tripulantes a bordo que acoplaron en la estación espacial Tiangong ("Palacio Celestial", en chino), donde uno de ellos permanecerá durante un año.

Los tres astronautas de la misión Shenzhou-21: la primera astronauta de hong kong

Los tres astronautas Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying, tras las maniobras de encuentro y acoplamiento, ingresaron en la estación espacial y se reunirán con los tres integrantes de la misión Shenzhou-21, en una operación que convertirá además a Lai en la primera astronauta procedente de la antigua colonia británica de Hong Kong en llegar a la Tiangong, donde ya estaban otros tres astronautas chinos.

El equipo ampliado convivirá y trabajará junto durante unos días antes de que Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang emprendan el regreso a la Tierra. Durante sus aproximadamente seis meses en la Tiangong, la tripulación realizará más de un centenar de proyectos científicos y tecnológicos, además de actividades extravehiculares y operaciones relacionadas con equipos externos.

La misión incluye asimismo el primer experimento anual del programa espacial tripulado chino, diseñado para estudiar los efectos de estancias prolongadas en el espacio y ampliar las capacidades del país para futuras misiones de larga duración.

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China tiene el objetivo de realizar un alunizaje tripulado antes de 2030 y ha señalado que varias tecnologías vinculadas a futuras misiones lunares seguirán verificándose mediante operaciones en la estación espacial.