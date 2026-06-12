Antoni Mateu 12 JUN 2026 - 13:48h.

Meta inaugura un nueva nueva suscripción para la plataforma que añade "funciones nuevas y exclusivas", de acuerdo a lo que explica la propia compañía

Instagram implementa la función que más pedían sus usuarios: ya permite reordenar el 'feed' de fotos y vídeos

Compartir







La popular red social Instagram cuenta con una suscripción que permite quitar los anuncios en toda la navegación. Sin embargo, el único aliciente que hasta ahora tenía esta modalidad de pago era la de poder usar la app sin anuncios. Ahora, Meta ha lanzado Instagram Plus: una nueva modalidad adicional -y más barata que la anterior- cuyo objetivo es ampliar las funciones de la app.

Con este plan de pago, lo único, seguiremos teniendo anuncios: si los queremos quitar, tendremos que contratar la suscripción anteriormente mencionada. Pero, si lo que queremos es mandar 'super likes' al estilo que se hace en Tinder, o visualizar historias sin que se notifique a la persona, Instagram Plus sí que permitirá hacerlo.

PUEDE INTERESARTE Así se preparan WhatsApp e Instagram para proteger a los adolescentes: las principales novedades en sus perfiles

Una funcionalidad muy esperada: ver historias sin que se sepa

Uno de los reclamos de Instagram Plus es la posibilidad de mantener pulsado en un perfil para que nos salga la previsualización del contenido. Si no tenemos la suscripción activada, nos saltará un mensaje advirtiendo que, si actualizamos el plan, podremos ver todo sin restricciones. Esta función se llama "vista previa de historias" y solamente está para usuarios de pago. De momento no está disponible en todos los perfiles que queramos.

PUEDE INTERESARTE Ya en vigor: Instagram elimina su método más seguro para proteger los mensajes directos y podrá leer las conversaciones

Si bien, no se despliega la vista al completo, sí que vamos a poder ver en formato más pequeño el contenido. ¿El aliciente? Que si subimos una historia y alguien la mira en vista previa, no nos saldrá en el registro que la han mirado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En este terreno, si pagamos el Plus, también podremos ver todas las veces que alguien ha vuelto a mirar nuestra historia y, además, estos datos nos saldrán en el registro. Del mismo modo, podremos buscar de forma directa si alguien en específico ha visto -no- lo que hayamos subido.

Los 'super likes' al estilo de Tinder llegan a Instagram

En las aplicaciones de citas, los 'super likes' son uno de los principales reclamos: mandamos una indicación a alguien que nos ha gustado mucho para que se fije en nosotros.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En el caso de Instagram Plus, con el plan de pago, vamos a poder mandar lo que Meta ha bautizado como 'supercorazones'. Tal y como lo ilustra la compañía, son "corazones animados y vibrantes que explotan en la pantalla para celebrar las historias de tus amistades". Meta no menciona en ningún momento que los 'supercorazones' estén limitados para su envío a las personas que tengamos agregadas.

Más ajustes adicionales de pago

Alargar nuestras historias durante 48 horas para que las vea mucha más gente, crear múltiples públicos para historias o "dar prioridad a tus historias para tus amistades" son algunas de las nuevas funcionalidades que vamos a poder tener en nuestro haber si pagamos la suscripción.

También podremos cambiar el icono de la app, personalizar la fuente con la que tenemos la descripción del perfil y podremos tener fijadas hasta seis publicaciones en la parte superior de nuestro carrusel de fotos.

Además de estas, Meta ha asegurado en un comunicado que "seguirán agregando nuevas funciones en los próximos meses". ¿Y cuándo va a estar disponible? Aseguran que el despliegue global ya ha empezado. En España tiene un coste de 2,99 euros al mes.