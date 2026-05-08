Ya en vigor: Instagram elimina su método más seguro para proteger los mensajes directos y podrá leer las conversaciones
El cifrado 'extremo a extremo' permitía una encriptación de los chats, impidiendo que ninguna tercera persona pueda acceder a ellos; esta protección se ha revocado desde el 8 de mayo
Así se preparan WhatsApp e Instagram para proteger a los adolescentes: las principales novedades en sus perfiles
Nuestros mensajes de WhatsApp son privados y nadie puede acceder a su contenido de forma externa. Esto también sucedía en Instagram, si activábamos el cifrado de 'extremo a extremo' desde los ajustes. Sin embargo, Meta ha decidido retirar esta capa de protección que hasta ahora estaba disponible sin coste adicional y para todas las cuentas.
De acuerdo con los motivos de la compañía para llevar a cabo este movimiento, es "la baja adopción" por parte de los usuarios al activar este sistema. No obstante, ahora que Meta podrá acceder a nuestros chats, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué implicaciones conlleva este movimiento para los que usamos los mensajes directos?
Instagram justifica su postura
Meta ha explicado que "si nunca activaste el cifrado manualmente en Instagram, técnicamente llevas desde 2023 enviando mensajes sin esta protección". Este mensaje se lanza en alusión al hecho de que no era una opción que estuviera activada por defecto en todas las cuentas, como sí ocurre en otras aplicaciones como WhatsApp.
Aunque tuviésemos esta herramienta a nuestra disposición, teníamos que ir a los ajustes para poder activarla manualmente. En este sentido, Meta agrega que "desde el 8 de mayo no cambia tu realidad: sólo elimina la posibilidad de que alguien la cambie".
Incluso los mensajes efímeros son rastreables
Instagram también hace uso de mensajes de foto y vídeo en los chats que desaparecen, pero estos también son vulnerables en cuanto al acceso por parte de terceros. Aunque dejen de poder verse en la interfaz, estos también carecen de cifrado.
¿Qué implica? Que todo lo que hayamos enviado -y ahora, sin protección de por medio- habrá quedado registrado en los servidores de la compañía y se podrá ver que se ha mandado un mensaje de este tipo. Con el cifrado 'extremo a extremo', todo quedaba encerrado en la 'burbuja' de protección del mismo chat, sin posibilidad de que nadie sin permiso pudiera acceder.
Nuestros chats van a entrenar la IA
Del mismo modo que nuestros datos se entrenan para fines publicitarios, la inteligencia artificial sigue la misma estela. Si hace un tiempo Meta indicó que el contenido que publicábamos se podría utilizar sus algoritmos, ahora son nuestras conversaciones privadas las que van a servir como datos para el entreno.
En otras palabras: todo lo que digamos, por muy confidencial que nos parezca, podrá ser tomado por Meta y almacenado en los servidores para impulsar plataformas como Meta AI.
Acceso judicial a nuestros mensajes
Otro de los puntos calientes es que la protección de 'extremo a extremo' impedía que nadie, ni siquiera con autorización judicial, pudiese acceder a las conversaciones privadas. Sin embargo, con la protección ahora desactivada, el acceso se facilita. Ahora, sin este cifrado de por medio en Instagram, el acceso es posible. Con WhatsApp, aún siendo de la misma compañía, esto no es posible ya que no es posible sobrepasar este sistema de protección.
El contenido prohibido por Instagram será rastreado en los chats
Dentro de las políticas de contenido de Instagram, muchos son los tipos de contenidos que están prohibidos. Violencia, armas, consumo de drogas, de índole sexual, con menores de edad, y así un largo etcétera.
Una de las consecuencias de que se elimine el cifrado Extremo a Extremo --hecho que permite a Meta a entrar en los chats-- es el escaneado automático, que ahora va a poder detectar el tipo de cosas que enviamos de forma privada, para que pueda ser eliminado o restringido.