Antoni Mateu 30 ABR 2026 - 09:43h.

WhatsApp e Instagram son de las redes sociales más utilizadas en España, sin embargo, con la prohibición a menores de 16, las grandes tecnológicas ya toman cartas en el asunto

Por qué limitar el acceso a las redes sociales a los 16 años y no antes o después: "Hay un salto madurativo"

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Hasta ahora las redes sociales permitían crear una cuenta con 13 o 14 años. Sin embargo, con la nueva restricción española que está al caer, las personas menores de 16 años no podrán utilizar estos servicios. Aunque los detalles del funcionamiento de este cerco digital todavía no se conocen, sí que las grandes corporaciones ya han empezado a mover ficha.

Meta ya ha empezado a implementar soluciones en WhatsApp e Instagram, mediante nuevos procedimientos para el control y la apertura de perfiles o a través de restricciones de contenidos más severas.

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Sin embargo, expertos del sector clarifican que en estos momentos “no hay un papelito o sello que diga que una cuenta está 100% acorde con la ley”. Así lo ilustra David Blanch, director digital de cdmon, quién también enfatiza los términos de cumplimiento por parte de las empresas: “WhatsApp tiene que demostrar ante España que verifica edades de verdad y que sus controles parentales funcionan”.

WhatsApp crea un nuevo sistema de perfiles para menores

13 años es la edad elegida en la app de mensajería WhatsApp —considerada red social— para los nuevos sistemas de control: ahora Meta ha establecido un nuevo sistema de cuentas vinculadas, donde una persona supervisora podrá abrir nuevos perfiles de menores.

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Meta explica que estas nuevas cuentas “se crearán con controles parentales y configuraciones de privacidad activadas por defecto”. Además de que será necesario que una persona adulta maneje los ajustes de la cuenta del menor mediante un código PIN que el usuario no va a conocer.

Uno de los cercos más importantes que detalla la compañía: los menores sólo podrán contactar con personas previamente guardadas en la agenda y los adultos tendrán que aceptar las invitaciones y solicitudes de mensajes y de unirse a grupos por parte de remitentes desconocidos.

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Con estas medidas, ¿seguirán siendo privadas las conversaciones de los menores? Blanch explica que “los mensajes siguen cifrados, por lo que ni los padres ni WhatsApp van a poder leerlos”.

Instagram eleva las restricciones de contenido

Aunque formen parte de la misma empresa matriz, Instagram tiene unas reglas —y una implementación— diferente a la de WhatsApp. En este caso, Meta explica que “las cuentas de adolescente de Instagram se inspiran en las clasificaciones de películas PG-13”.

De los 13 a los 17 años: este es el rango de edad con el que esta red social quiere ofrecer “una experiencia protegida con límites integrados con respecto a quién puede contactarlos y el contenido que ven”.

En este caso, las cuentas de este tipo van a ser privadas por defecto. Y en cuanto a los ajustes que pueden cambiar, necesitarán "la ayuda de un padre, madre o tutor”, de acuerdo con la compañía. Tampoco van a poder emitir en directo o determinadas interacciones con personas a las que ya siguen.

Medidas regulatorias contra prohibiciones

Meta ha iniciado su plan para poder moderar los contenidos e interacciones de menores en sus redes sociales. Sin embargo, en el caso de España —y más allá de conocer a fondo los detalles de esta nueva ley— el punto está en que se trata de una prohibición.

Fue en febrero de 2026 cuando Pedro Sánchez anunció que “se prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de dieciséis años”. Por lo que las incógnitas que quedan ahora por resolver pasan por si son suficientes las medidas que las tecnológicas han empezado a tomar, o si, por el contrario, tendrán que reescribir todavía más sus políticas de uso.