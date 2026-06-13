Antoni Mateu 13 JUN 2026 - 19:00h.

Periódicamente, la aplicación de mensajería de Meta actualiza la lista de dispositivos y sistemas operativos compatibles

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El 30 de noviembre de 2026 está marcado en el calendario de Meta como fecha en la que WhatsApp y WhatsApp Business van a dejar de funcionar en ciertos dispositivos de Apple. No solamente en los teléfonos, los iPhone: la medida del cierre también afectará a ciertos modelos de iPad.

El denominador común de los dispositivos que dejarán de ser compatibles, más allá del modelo, es el sistema operativo: iOS 15.5, en el caso de los teléfonos y iPadOS 15.5, en el caso de las tablets. ¿Por qué sucede esto? Nuevas funciones que requieren sistemas modernos, procesadores más potentes y las limitaciones de seguir desarrollando para versiones antiguas. Hay una solución para ciertos modelos. Sin embargo, si el iPhone o iPad que tenemos es más antiguo que los de la lista de a continuación, no hay solución posible.

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Estos son los iPhone con iOS 15.5 que deberás actualizar

Son terminales antiguos: los iPhone 6S y 6S Plus, el iPhone SE de primera generación y los iPhone 7 y 7 Plus son los dispositivos que se quedaron en las versiones de iOS 15. Esto significa que son compatibles con todas las versiones de iOS 15 que Apple vaya lanzando para estos terminales, aunque solamente sean actualizaciones menores de seguridad.

Si disponemos de uno de estos teléfonos y tiene iOS 15.5 instalado, WhatsApp dejará de funcionar, por lo que tocará actualizarlos a iOS 15.8.8. Con esta versión instalada, sí podremos seguir usando ambos servicios.

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Para ello, hay que seguir la ruta Ajustes > General > Actualización del sistema, en el menú principal del iPhone.

Tanto la aplicación de WhatsApp como la de WhatsApp Business van a dejar de tener compatibilidad con estos modelos de iPhone, a menos que se lleve a cabo el proceso de actualización. Instalar una versión superior de iOS, a pesar de que sea antigua, es un proceso completamente gratuito.

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Si tienes estos modelos de iPad antiguos, deberás hacer lo mismo

El iPad Air de primera generación, el iPad mini 2 y el iPad mini 3 son tres tablets antiguas que también se quedaron en iPadOS 15. La incompatibilidad de las apps de WhatsApp en iPad también se resuelve instalando la versión iPadOS 15.8.8.

Nuevamente, en el menú del iPad, tendremos que seguir la ruta Ajustes > General > Actualización del sistema y seguir las instrucciones. Al ser un dispositivo que no soporta versiones de iPadOS recientes, sólo podremos actualizar a la versión 15.8.8.

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Hay que actualizar antes de la fecha límite

Aunque el apagado de compatibilidad se lleva a cabo el 30 de noviembre de 2026, la recomendación es siempre actualizar el sistema operativo antes de la fecha marcada en el calendario de Meta.

¿Por qué? Si decidimos esperar a actualizar pasado el 30 de noviembre, las apps dejarán de funcionar hasta que actualicemos. No podremos acceder al contenido de los chats, no podremos enviar o recibir mensajes y no podremos enviar o recibir llamadas (o videollamadas). Todo va a quedar bloqueado porque, simplemente, no habrá soporte para una versión tan antigua de sistema operativo.

¿Hasta cuándo va a seguir funcionando WhatsApp?

Meta actualiza de forma periódica las versiones compatibles de WhatsApp en dispositivos. Ya sean móviles o tabletas, iOS o Android, cada año suelen aparecer remesas nuevas de terminales que, por antigüedad, dejan de ser compatibles.

Por el momento, estos son los dispositivos más antiguos todavía compatibles a cambio de una actualización. En el tejado de Meta está la próxima fecha que decidan marcar como límite de uso en terminales longevos.