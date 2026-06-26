La alerta de Android viajó más rápido que las ondas sísmicas en Venezuela y salvó vidas

Pelayo Ortiz 26 JUN 2026 - 22:15h.

Una alerta sonora en el móvil dio a muchos la oportunidad de salvarse segundos antes de que la tierra temblara en Venezuela

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La tragedia es enorme, pero seguramente podría haber sido peor sin la ayuda de la tecnología. Gracias al sistema que utilizan los teléfonos de Android, estos empezaron a sonar segundos antes de que el suelo temblara. El tiempo justo para que algunos se pusieran a salvo.

Una alerta sonora en el móvil que dio a muchos la oportunidad de salvarse segundos antes de que la tierra temblara en Venezuela. Un pitido que sonó en millones de teléfonos Android. Era el sistema de avisos de terremotos de Google. "Todos nuestros teléfonos llevan dentro sensores de movimiento, pequeños acelerómetros", señala Jordi Díaz, Sismólogo del Instituto de GeoCiencias de Barcelona-CSIC.

Detectan cuando giramos el móvil, pero también la intensidad de un movimiento. Lo comprobamos dando golpes en la mesa. Cuando esa vibración se repite en muchos dispositivos y en una misma zona, las señales llegan a un centro de control y Google envía la alerta a los usuarios.

"La alerta viaja más rápido que las ondas sísmicas. Tenemos unos segundos para realizar actuaciones", confiesa Juan Vicente Cantavella, director de Red Sísmica Nacional. Ese pequeño margen de tiempo es el que hay entre las ondas P, que son las primeras que llegan con el terremoto y las ondas S, que son las que originan más daños.

"Permiten protegerse justo antes de que empiecen a caer cosas", destaca Jordi Díaz.

Como si cada persona llevara en su bolsillo un sismómetro. Medidores de alerta temprana como los que se perfeccionan en el sur de España. "Permitiría avisar a Protección Civil dónde sería el lugar con más daños producidos por el terremoto", señala Maurizio Mattesini, catedrático de Geofísica de una Universidad Complutense de Madrd.

La tecnología no permite predecir un terremoto, pero sí ayuda a salir corriendo a tiempo.