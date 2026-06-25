Juan Vicente Cantavella, director de Red Sísmica Nacional alerta del peligro de las réplicas que pueda haber ahora en Venezuela.

Última hora del doble terremoto en Venezuela: aumentan a 188 los muertos y 68 españoles continúan desaparecidos

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Los expertos definen lo ocurrido en Venezuela como un doblete sísmico. Juan Vicente Cantavella, director de Red Sísmica Nacional alerta de una realidad. "Es probablee que haya réplicas en los próximos días y semanas que pueden actuar en edificios debilitados y es posible, espero que no, que hagan todo más catastrófico".

El doblete sísmico ocurrido en Venezuela no es lo más común. "Normalmente lo que sucede es que hay un terremoto mayor, que llamamos principal, por ejemplo, el terremoto magnitud 7,5 y que a continuación vienen las rèplicas de magnitud inferior, pero en este caso ha habido dos terremotos principales, uno de 7.2 y otro de 7,5".

Estos dobletes sísmicos no son frecuentes, pero sí se han dado en la historia del mundo. Los de Venezuela, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con 40 segundos de diferencia, a 23 y 28 km de distancia de la localidad de Yumare, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Esto indica que estamos en una zona de ruptura es muy compleja, con procesos de interacción entre las fallas, y por eso se pueden desencadenar dos terremotos muy grandes. Ya hubo dos terremotos muy seguidos en septiembre de 2025 en Venezeula, pero de magnitudes más pequeñas, de 6,2, y 6,3, y uno en Pakistán en 1997, con sismos de 7,0 y 6,8.

El USGS ha estimado entre 10.000 y 100.000 posibles fallecidos por este episodio, una horquilla amplia. Los terremotos del miércoles han ocurrido en una zona de límite de la placa del Caribe con la placa de Sudamérica. El área tiene sistemas de grandes fallas de desgarre y es esperable que se den en ellas terremotos importantes.