Blanca Agost 26 JUN 2026 - 21:56h.

Hay 119 españoles sin localizar, 14 atrapados, pero vivos y 5 muertes confirmadas

Aumentan a cinco los españoles muertos en el terremoto de Venezuela: las autoridades confirman 920 fallecidos y 3.300 heridos

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Desde España muchas familias esperan noticias de sus seres queridos. Hay 119 españoles sin localizar y 5 muertes confirmadas. Entre esas muertes está la de la delegada del gobierno canario allí en Venezuela, Isabel Jara. "Su edificio se había derrumbado totalmente y esta madrugada consiguieron el cuerpo", confirma Roberto González, presidente de la Federación de Centros Españoles en Venezuela. Las islas tienen un fuerte vínculo con el país caribeño. de hecho, uno de cada 3 españoles en Venezuela tienen origen canario.

Entre los desaparecidos se encuentra el ingeniero vasco Jon Sustacha, que vivía en una de las tantas torres que ha colapsado. Su hijo, Esteban, reconoce que "se escuchaban voces dentro del edificio, pero no se logró identificar la de mi padre todavía, por lo que asumimos que si él sigue con vida, todavía está dentro de los escombros y necesita ayuda".

Hay 14 españoles vivos, pero sepultados entre los escombros. Es la luz de la esperanza. Como señala Jesús Alberto Bello, presidente de la Hermandad Gallega en Venezuela. "La información que tenemos es que ya los están sacando y a Dios gracias están bien"

La hermadad gallega en Venezuela y la Federación de Centros españoles ayudan también a quienes se han quedado sin nada. "Estamos pidiendo agua, medicamentos, alimentos no perecederos, enlatados".

Desaparecida una familia venezolana de Marín que iba a dar una sorpresa a su familia

Desaparecida está también una familia venezolana que vive en Marín, en Pontevedra. El viernes estuvieron en la fiesta de fin de curso y estaban contentos porque se iban a ver a la familia a Venezuela. A ver si tienen suerte y están entre los que sobreviven".

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"Estamos consternados por la situación que se está viviendo en Venezuela y, especialmente, por esta familia que estaba de viaje con sus seres queridos", han señalado desde el gobierno municipal. Ha sido la hermana de la mujer desaparecida la que, a través de redes sociales, ha publicado las imágenes de sus familiares para tratar de obtener información sobre su paradero.

Los cuatro -padre, madre y dos hijos- habían viajado a Venezuela el pasado lunes para "sorprender a familiares", según relata esta familiar en su mensaje. Estaban alojados en la región de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los dos terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 que se han registrado en el país.

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La alcaldesa de Marín, María Ramallo, ha explicado que esta familia, que es de origen venezolano, lleva muchos años asentada en el municipio. "Viven y trabajan en Marín y tienen a los niños escolarizados aquí", ha indicado Ramallo, que ha asegurado que todos ellos son "muy conocidos" en la villa. Como cada año, al terminar el curso escolar, solían irse de vacaciones a su país de origen.

Desde el Ayuntamiento afirman que, en medio de una situación que es "caótica", intentarán conseguir información a través de los organismos oficiales. Mientras tanto, han trasladado toda su solidaridad "con todo el mundo que está sufriendo esta situación" y ofrecerán ayuda "en la medida de las posibilidades que tengamos".