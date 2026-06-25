Las fases de la luna afectan al comportamiento humano: lo que dice la ciencia sobre este fenómeno

Marta Egea 25 JUN 2026 - 06:45h.

La idea de que las fases de la Luna alteran el comportamiento humano es algo que lleva siglos siendo parte de la cultura popular, pero la ciencia no ha encontrado pruebas de que sea real

"Mirar directamente un eclipse lunar no es tan peligroso": la verdad detrás del mito

Compartir







La Luna llena se ha relacionado siempre con insomnio, cambios emocionales, partos, aumento de la violencia, alteraciones psicológicas e incluso comportamientos extraños de explicar. Todavía hoy es común escuchar que la gente está extraña por la Luna llena o que las fases lunares afectan al ánimo. La influencia lunar aparece constantemente en redes sociales, astrología, tradiciones populares e incluso en conversaciones cotidianas. Pero, ¿qué dice realmente la ciencia?

A pesar de que la Luna sí ejerce efectos físicos reales sobre la Tierra, como son las mareas, la evidencia científica actual no demuestra de forma consistente que las fases lunares alteren significativamente el comportamiento humano. Eso no quiere decir que el tema no haya sido investigado: de hecho, lleva décadas siendo objeto de estudios científicos y debates.

PUEDE INTERESARTE Las redes sociales y la locura por la Luna llena: no todo lo que se dice al respecto es verdad

¿Cuál es el origen del mito?

La idea de que la Luna puede influir en el comportamiento humano es muchísimo más antigua que la ciencia moderna. Desde las primeras civilizaciones, el ser humano observó el cielo intentando encontrar explicaciones a los fenómenos naturales, y pocos elementos resultaban tan llamativos como los cambios cíclicos de la Luna. Su transformación constante, de Luna nueva a llena y viceversa, convirtió al satélite en un símbolo asociado al tiempo, los ritmos naturales y los cambios emocionales.

Además, la Luna produce efectos reales y visibles sobre la Tierra, como son las mareas. Para las sociedades antiguas, aquello resultaba fascinante: si era capaz de mover masas inmensas de agua en los océanos, parecía lógico pensar que también podía afectar al cuerpo humano, compuesto en gran parte por agua.

PUEDE INTERESARTE El origen del espacio o los mitos y verdades que rodean a la línea de Kármán

Muchas culturas relacionaron las fases lunares con la fertilidad, los ciclos menstruales, la agricultura e incluso el comportamiento de animales y personas. En la Antigua Grecia y en Roma ya existían referencias a posibles alteraciones mentales vinculadas a la Luna llena. De hecho, palabras como “lunático” vienen precisamente del satélite, ya que se creía que ciertas personas podían sufrir episodios de locura o comportamientos extraños durante determinadas fases lunares.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Edad Media y las tradiciones populares reforzaron todavía más estas creencias. La Luna quedó asociada a lo misterioso, lo sobrenatural y lo emocional. Historias de hombres lobo, magia, insomnio o transformaciones extrañas ayudaron a consolidar la idea de que sí existía una conexión invisible entre el satélite y la conducta humana. Muchas de esas narrativas han sobrevivido hasta hoy a través de la literatura, el cine y la cultura popular.

En épocas más recientes, antes de la iluminación artificial moderna, la Luna llena sí podía modificar inmediatamente algunos hábitos humanos. Las noches eran mucho más luminosas y permitían realizar actividades nocturnas, desplazarse o estar despierto más tiempo. Algunos investigadores piensan que esto pudo contribuir a reforzar la percepción de que las personas actuaban de forma distinta durante ciertas fases lunares.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

¿La Luna nos puede afectar realmente?

A lo largo de las últimas décadas, numerosos estudios han intentado averiguar si la Luna llena puede alterar el sueño, el estado emocional o incluso ciertos procesos biológicos como el ciclo menstrual. Sin embargo, los resultados continúan siendo mucho menos claros de lo que sugieren las creencias populares.

Uno de los ámbitos más estudiados ha sido el sueño. Algunas investigaciones han observado que determinadas personas podrían tardar un poco más en dormirse o experimentar un sueño ligeramente menos profundo durante la Luna llena. Un estudio muy citado publicado en Current Biology encontró pequeñas variaciones en la actividad cerebral y en la duración del sueño coincidiendo con ciertas fases lunares. Esto hizo que la relación entre la Luna llena y el insomnio volviera a hacerse popular.

No obstante, otros muchos trabajos posteriores no han conseguido reproducir esos resultados de manera consistente. Actualmente, la mayoría de expertos considera que no existe evidencia sólida suficiente para afirmar que las fases lunares alteren de forma significativa el sueño de la población general. Aun así, algunos investigadores señalan que antiguamente, antes de la iluminación eléctrica, la Luna sí podía influir indirectamente en el descanso porque las noches eran mucho más luminosas y favorecían permanecer despierto más tiempo.

Algo parecido pasa con la salud mental. Durante siglos se pensó que la Luna llena aumentaba la agresividad, las crisis psiquiátricas, los comportamientos violentos o incluso los ingresos hospitalarios. Sin embargo, cuando los científicos han analizado datos reales sobre urgencias psiquiátricas, delitos, suicidios o episodios violentos, no han encontrado patrones claros y repetibles relacionados con las fases lunares.

La razón por la que tantas personas siguen convencidas de que “la gente está más rara” durante la Luna llena es por el llamado sesgo de confirmación: se tiende a recordar especialmente aquellos acontecimientos que encajan con nuestras creencias y a olvidar los que las contradicen. Si se duerme mal o presencia una situación extraña en Luna llena, es mucho más probable que lo relacione con ella precisamente por la carga simbólica que tiene, y se acuerde más.

El caso de los ciclos menstruales también ha alimentado mucho este mito. La relación parecía lógica porque tanto el ciclo lunar como el menstrual duran aproximadamente 29 días. Durante siglos se pensó que ambos procesos estaban sincronizados de forma natural. Pero no hay pruebas consistentes de que exista una relación biológica entre las fases lunares y la menstruación.