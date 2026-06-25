Antoni Mateu 25 JUN 2026 - 15:33h.

El director de Red Sísmica de España, Juan Vicente Cantavella, explica las causas de por qué los seísmos de Venezuela son tan poco frecuentes y si hay relación con el que se ha producido en Japón

¿Qué es el doblete sísmico del terremoto de Venezuela y por qué es tan destructivo?

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No ha sido un seísmo, sino dos. Y han sucedido en apenas unos segundos de diferencia. Además, las magnitudes en ambos ha sido muy alta: 7,2 y 7,5 en la escala de Richter. Sin embargo, las características por las cuales estos seísmos son tan poco probables continúan.

En este sentido, el director de Red Sísmica de España, Juan Vicente Cantavella, explica por qué este fenómeno ha sido "excepcional". También pone encima de la mesa otros casos de 'dobletes sísmicos', así como también, de la propia posición geográfica del país.

Además del fenómeno de Venezuela, Japón ha vivido un terremoto de 6,9 grados de magnitud. ¿Hay alguna relación entre ambos seísmos? Esta es otra de las cuestiones que el experto responde.

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¿Hay relación entre los terremotos de Venezuela y Japón?

La casualidad es el principal motivo al cual apunta el director de Red Sísmica. Y una de las bases que sienta es la posición geográfica de Japón: "la isla está ubicada en una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Es habitual que se produzcan terremotos, y que además los movimientos sean violentos y de gran magnitud".

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En cuanto a la demostración de si hay una relación directa de causalidad con el 'doblete' de Venezuela, añade que es algo que "si se quiere demostrar, se requeriría de un estudio con muchos datos como la tasa de esfuerzo de las placas tectónicas de Japón y Venezuela, así como averiguar el movimiento de la onda sísmica, entre muchas otras variables. Es muy difícil demostrar una causalidad de este tipo y es algo que llevaría mucho tiempo de análisis. Ahora mismo con lo que sabemos, no hay razón de pensar que el seísmo de Japón haya causado el de Venezuela, o viceversa".

A pesar de que en ambos puntos del globo se hayan producido terremotos, sí que el fenómeno de Venezuela es más extraño, dada la composición del terremoto.

El 'doblete sísmico' que ha tenido lugar en Venezuela

"Cuando hay movimiento de placas tectónicas, lo habitual es ver un terremoto principal seguido de muchas réplicas, con intensidades y escalas mucho más bajas. En el caso de un 'doblete', lo que sucede es que hay dos seísmos principales -fuertes-, seguidos de muchas más réplicas, con intensidades más bajas", inicia Juan Vicente Cantavella.

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Además, matiza que "aunque los terremotos son habituales en muchas zonas, este tipo de fenómenos son mucho más extraños. El caso de Venezuela lo ha sido todavía más".

Por qué los terremotos de Venezuela han sido tan "extraños"

Dos movimientos, en cuestión de segundos y de magnitud alta. Además de estos elementos, "los terremotos se han producido en la misma falla --fractura de la placa tectónica-- y los movimientos han sucedido en epicentros muy próximos entre sí", explica el experto.

Por tanto, en este caso, se han vivido dos seísmos fuertes, que se han producido en la misma fisura tectónica y en dos puntos muy próximos en cuanto a distancia de vibración se refiere.

"Los dobletes sísmicos son fenómenos que no suelen ser muy frecuentes ya que, cuando suceden suelen producirse en espacios de tiempo más amplios, en distintas fallas tectónicas y en epicentros mucho más alejados", continúa el experto.

No es el único 'doblete sísmico' reciente

Aunque se trata de un fenómeno poco común, Cantavella recuerda dos casos de 'dobletes' sucedidos en la historia reciente. El más cercano, explica, es el de Turquía y Siria de 2023:

"Ocurrieron dos terremotos fuertes y de magnitud muy similar. Pero, a diferencia del caso de Venezuela, la diferencia de tiempo entre ambos movimientos fue de horas y no de segundos. Los epicentros, además, estuvieron separados por decenas de kilómetros".

El otro caso que expone, con características similares y también sucedido en la historia reciente. Pakistán, en 1997:

"Aquí la diferencia temporal fue mínima, de aproximadamente 20 segundos entre un movimiento y otro. Sin embargo, a diferencia del seísmo de Venezuela,, las fallas tectónicas en las que se produjeron eran distintas", remarca.

"No todos los dobletes sísmicos son iguales ya que las características que pueda tener cada uno van a ser siempre diferente. En Venezuela, además, el punto de rotura de una placa tectónica en el futuro será diferente del que hemos visto ahora, por lo que, en en caso de otro hipotético doblete, este sería diferente", prosigue.

El último gran terremoto de Venezuela fue en 1900

Además de los casos anteriores, Cantavella recuerda que "Venezuela, aunque no esté en la zona más activa del mundo, sí que está en ubicada en un sitio donde la actividad tectónica es grande". Y aunque el doblete, recuerda, es "infrecuente", "el país ya tuvo otro gran terremoto hace 126 años, en 1.900".

Explica que "la magnitud fue de 7,7 en la escala de Richter, aunque no fue doblete, sino un único seísmo que después tuvo réplicas", concluye.